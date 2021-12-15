Musa Piroğlu’ndan iktidara ‘Maho Ağa’ benzetmesi! “OHAL düşlerinizi kabusunuza döndürmeye hazırız!”





Genel Kurulda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor. HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, seçilmişlerin kibrini anlamanın zor olduğunu ifade ederek, "Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun, grevi ve işçilerin talebini görmezden gelen, grevi kilitleyen ve 52 gündür bu grevi çözmemek için her şeyi yapan tavrını anlamak mümkün değil." dedi. Yoksulluğun büyüdüğünü söyleyen Piroğlu, "Bu yoksulluk ve sefalet üzerinden OHAL düşleri kuranlara ve bu yoksulluk ve sefalet üstünden OHAL cazgırlığı yapanlara açıkça sesleniyorum: Boşuna hayaller kurmayın. Bütün zorbalığınızı, OHAL düşlerinizi sizin kabusunuz olmaya döndürmeye hazırız ve bunu yapacağız. Halk artık eskisi gibi değil. Öfke büyüdü, bu öfke ayağa kalkmak üzere ve bu öfke ayağa kalktığı gün bu yoksulluğu yaratanlar kaçacak yer arayacaklar. Bu ülke o zaman halkın cennetine, halkın yaşadığı gerçek dünyaya dönecek." diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #musapiroğlu #hdp #tbmm #akp #gündem #ekonomi #yurttaştv