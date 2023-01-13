Musevi mezarlığını tahrip eden çocuklar hakkında dava açıldı

Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı’nda yapılan tahribatla ilgili araştırma ve güvenlik görüntülerinin incelenmesi sonucunda haklarında soruşturma başlatılan yaşları 12 ila 13 arasındaki suça sürüklenen ikisi kız 4 çocuk hakkında “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçundan dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Türkiye Hahambaşılığı Vakfı “suçtan zarar gören”, D.K. (13), İ.E.E. (13), Y.Y. (12) ve Y.B.G. (13) “suça sürüklenen çocuk” olarak yer aldı. İddianamede, Beyoğlu’nda bulunan Hasköy Kamanda Musevi Cemiyeti Mezarlığı’ndaki 81 mezar taşının üzerinde bulunan mermer ve resimlerinin kırıldığı iddiasıyla 4 çocuk hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İddianamede ifadesine yer verilen çocuklardan Y.Y’nin, “oyun olsun” diyerek bazı mezar taşlarına vurduğunu söylediği, Y.B.G’nin bazı mezarlara tekme attığını beyan ettiği, D.K’nin ise mezar taşlarını kırmadığını ancak kırılan bazı taşları farklı yerlere attığını ifade ettiği kaydedildi.

İddianamede, görüntü izleme tutanağına göre çocukların mezarların üzerlerine çıkarak mezar taşlarına zarar verdiklerinin ve mezar taşlarını söktüklerinin tespit edildiği belirtildi.

Adli raporlara göre, çocukların üzerlerine atılı suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneklerinin yeterince geliştiğinin belirlendiği bilgisine yer verilen iddianamede, çocukların fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ederek Hasköy Kamanda Musevi Cemiyeti Mezarlığı’nda bulunan 81 mezara zarar vererek “ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme” suçunu işledikleri belirtildi.

İddianamede, bu nedenle suça sürüklenen 4 çocuğun altışar aydan ikişer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Olay yerinde bulunan 3 çocuk hakkında takipsizlik kararı verildiği bildirilen iddianame, İstanbul Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. Çocukların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Fetihtepe Mahallesi’nde bulunan Hasköy Kamanda Musevi Cemiyeti Mezarlığı’nda 13 Temmuz 2022’de meydana gelen tahribata ilişkin çalışma yapıldığı belirtmişti.

Açıklamada, mezarlıkta 81 mezar taşının tahrip edildiği aktarılarak “Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde olayın mezarlık çevresinde ikamet eden Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç. ve H.R.E. isimli 11-13 yaşlarındaki çocuklar tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Adı geçen şüpheliler yakalanmış olup konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Musevi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.” ifadeleri kullanılmıştı.

Çocukların mezarlığa girdiği anlar güvenlik kameralarınca da kaydedilmiş, görüntülerde, çocukların mezarlıkta bazı mezar taşlarını tekmelemeleri, ardından da koşarak uzaklaşmaları yer almıştı. (AA)