MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı

İSTANBUL (AA) – Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) iki yılda bir düzenlediği MÜSİAD EXPO 2020’de Türkiye’nin ticaret ve yatırım ağlarını geliştirmek adına 50 fahri konsolosun yer aldığı MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi yapılırken, 4 kıtadan 19 yeni kuruluşla Uluslararası İş birliği Anlaşması (MOU) imzalandı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, ticaret ve yatırım ağlarına katkıda bulunmak adına, ticaretin iletişim dili haline gelen diplomasinin öncü unsurlarından olan fahri konsoloslar, MÜSİAD EXPO 2020 kapsamında yapılan "MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi"nde bir araya geldi.

Fahri konsolosların yeni yatırım ve ticaret kanalları açma yolunda bilgi paylaşımı yaptıkları zirve MÜSİAD’ın saha zenginliğini bir kere daha gözler önüne serdi.

Bugüne kadar çeşitli kurum ve kuruluşlara toplam 193 anlaşma imzalayan MÜSİAD fuarında, 4 kıtadan 19 yeni kuruluşla da Uluslararası İş birliği Anlaşması (MOU) imzalandı. Bu yeni anlaşmalar sayesinde Türkiye ile bu ülkeler arasındaki ihracatın ve ticaretin geliştirilmesi noktasında adımlar atılacak.

– “Bu ağı güçlendirmek istiyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Özyurt, farklı ülkeler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olan ve ülkenin tanıtımına en üst düzeyde katkı sağlayan fahri konsolosların, dış ticaret açılımı ve doğrudan yabancı yatırım çekilmesi konusunda da önemli katkıları olduğunu belirtti.

Özyurt, bunun farkında oldukları için son üç yıldır dünyanın dört bir yanında bulunan Türkiye Fahri Konsolosları’nı bir araya getiren bu zirveyi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bu anlamda MÜSİAD’ın ticari diplomasinin üssü haline geldiğini ve tüm dünyada elde edilen başarının bunu ortaya koyduğunu ifade eden Özyurt, “Ticari diplomasi stratejimizin geliştirilmesi anlamında bu toplantı çok önemli.” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Üst Kurul Başkanı Fatih Keçebir ise zirvede konuşan ve özellikle yaygın bir diplomatik misyon ağı olmayan ülkelerde fahri konsolosluk kurumuna daha çok önem verildiğini aktararak, “Türkiye bu anlamda çok şanslı. Ticari hacmi çoklu tedarikçi ağı gerektiren fahri konsolosları var. MÜSİAD Expo vesilesi ile bu ağı daha da güçlendirmek istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi Başkanı Zeki Güvercin de bu zirveyi ilk defa MÜSİAD EXPO kapsamında yaptıklarını hatırlatarak, dünyada 210 ülke olduğunu ve Türkiye’de 120 ülkenin fahri konsolosluğu bulunduğunu aktardı.

Türkiye’nin de dünyada 100’e yakın fahri konsolosu bulunduğunu belirten Güvercin, gelecek haftalarda Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuda MÜSİAD ile adımlar atacağını bildirdi.

Zirvedeki konuşmacılardan biri olan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Hatun Demirer, MÜSİAD’ın ticari ilişkiler geliştirecek böyle bir organizasyonu yapmasının çok değerli olduğunu aktardı.

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Salih Murat Tamer ise içinde geçilen zorlu süreçte fahri konsolosların üzerine düşen görevleri fazlasıyla yerine getirdiğini belirtti. Daha sonra ise 30’a yakın fahri konsolos söz aldı.

– MOU anlaşmalarının önemi

MÜSİAD EXPO 2020’de ikili ilişkileri geliştirmede uluslararası alanda ülkelerin iş adamları kuruluşları başta olmak üzere imzalanan "İyi Niyet Anlaşmaları/Mutabakat Zabıtları" karşılıklı iş birliği ve ticaretin gelişmesine önemli katkı sağlıyor.

Mutabakatın bulunduğu ülkedeki partner önemli bir ticari heyet, yatırım delegasyonu ya da ikili ticaret potansiyelini artıma girişimlerinde kurumu da listesine alarak görüşmelere dahil ediyor.

Aktif olarak kullandığı ikili, üçlü iyi niyet işbirliği anlaşmaları bu anlamda önemli bir köprü görevi görüyor.

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi bünyesinde yapılan MOU iş birliği anlaşmaları ile hedef kuruma ve üyelerine bu fırsatları oluşturacak karşı kanat kuruluşlarının belirlenmesi, bu kurumlarla MOU anlaşmaları imzalanması ve takiben yapılacak olan görüşmelerle iş birliğini derinleştirecek organizasyonların planlanması oluyor.

– 4 kıtadan 19 yeni kuruluş MOU anlaşmasına imza attı

Bugüne kadar çeşitli kurum ve kuruluşlarla toplam 193 anlaşma imzalayan MÜSİAD fuarda da 4 kıtadan 19 yeni kuruluş MOU anlaşmasına imza attı.

Tanzanya, Panama ve Lübnan’da Ticaret ve Tarım Odası’yla MOU anlaşması yapılırken, Pakistan’da İşveren Federasyonu ile Azerbaycan’da ülkenin KOSGEB’i olan KOBİA ile anlaşma imzalandı.

Tacikistan, Gine ve Pakistan’da Sanayi ve Ticaret Odası, Bosna Hersek’te Dış Ticaret Odası, İran’da Türk İran Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, Irak’ta Musul Ticaret Odası, Lübnan’da Global Yatırımcılar Derneği, Libya’da Libya İş Adamları Konseyi ve Misurata Serbest Bölge, Şili’de Santiaga Ticaret Odası, Afganistan’da Afganistan Uluslararası Ticaret Odası, Türkiye Fahri Konsoloslar Derneği ile de anlaşma yapıldı. Ayrıca, Uruguay ve Tunus da MOU anlaşması yapılan ülkelerden oldu.