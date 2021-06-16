Müsilaj bahanesiyle fabrikaya çökecekler

Çevre Bakanlığı’nın Marmara’daki müsilaj patlamasını gerekçe göstererek, denizi kirlettiği gerekçesiyle 50 gün içinde faaliyetlerini durdurmasını istediği Bandırma Gübre Fabrikaları’nın Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Gencer, SÖZCÜ’ye konuştu. Gencer, ne denize ne de atmosferi kirletmediklerini belirterek, yaşananlara şöyle anlattı:

‘ÇÖKME’ DENİYOR: “Bu işin arkasında şu 5’li şey var deniyor. Çökme operasyonu bilmem ne, bir süre şey konuşuluyor. İnsan şüpheleniyor, sosyal medyada dolaşan bazı haberlere göre buna ‘çökertme’, ‘çökme’ diyorlar. Ziraat Odaları uyuyor. 50 günde burayı kapatılacak hale getirin dediler. Sözlü olarak ‘fosforik asit hariç diğer eksikleri bitirin bize dönün’ dendi. Bugün o eksiklikleri bitirdik. Esas mesele o değil bence. 193 bin lira ceza kesildi. Bu yeni çıkmış bir kanun, geriye dönük uygulamaya kalkıyorlar.”

ZEHİR VERMİYORUZ: “7 tesisimiz var. Sadece birinde yan ürün olarak alçı açığa çıkıyor. Dünyada bir bizde var bir de Fas’ta var. Fas’takiler okyanusa döküyor, biz bunu izin verilen yerde depoluyoruz. Bu alçıdan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği aldı ve tavsiye etti. Ne atmosfere ne denize zehir vermiyoruz. Bu tür iddialar yalan. Alçı bir tesisimizden çıkmasına rağmen, tüm tesislerimizin kapatılması isteniyor.”

PİYASAYA HAKİMİZ: “Piyasanın yüzde 15’ine hakimiz. Fiyat yapıcı biziz. Başkası rekabet etmez. Çünkü biz halk şirketiyiz. Onun için üzerimize geliniyor. Bizim fabrikalarımızda sermaye tahakkümü yok. İşçimizi de ortak ettik. Sülfürik asit üretim tesisi ülkemizde kükürt bazlı tek tesis olup, halihazırda dünyadaki en ileri teknolojiyle üretim yapmaktadır. Günde 1650 ton kapasite ile ülkemizin en büyük tesisi olup, dünyada ilk 5 tesisin içerisindedir. Marmara’da böyle başka tesisler de var. Onlar 50 yıllık. Bize kimsenin ‘teknolojinizi artırın’ diyecek hali yok.”

GÜBRE FİYATI ARTAR: “Buğdayda kullanılan DAP gübresi şu anda 955 dolara ithal ediliyor. Biz, devletin fabrikasına 652 dolara veriyoruz. ‘Bağfaş piyasadan çekilecek’ denildiği an, DAP gübresinin fiyatı yüzde 30, nitratlı gübrelerin fiyatı yüzde 60 artar. Çiftçi zaten gübre fiyatından şikayetçi. Biz de çekilirsek, dayanacak gücü kalmaz.”