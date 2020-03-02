Muslera lige damga vurdu! Fenerbahçe maçından sonra…

Süper Lig’de 8’de 8 yaparak şampiyonluk yarışında iddialı bir konuma gelen Galatasaray’da kaleci Fernando Muslera’nın performansı göz kamaştırıyor. Uruguaylı file bekçisi, Fenerbahçe maçında Mehmet Ekici’nin, Gençlerbirliği maçında ise Flavio Ramos’un serbest vuruşlarında yaptığı kurtarışlarla takımını yarışta tutan en önemli isim olmayı sürdürüyor.

Galatasaray’ın 23. haftada oynanan Fenerbahçe deplasmanında 3-1 galip geldiği maçta, Mehmet Ekici’nin maçın son dakikalarında kullandığı serbest vuruşta harika bir kurtarışa imza atmıştı. Karşılaşma 2-1 Galatasaray’ın üstünlüğü ile devam ederken 88. dakikada Fenerbahçe’nin kazandığı serbest vuruşta Mehmet Ekici topun başına geçti. Çok sert bir vuruşla köşeye giden topa harika uzanan Muslera, gole izin vermeyerek Fenerbahçe’nin beraberlik sayısını engelledi. Galatasaray, 90+7. dakikada Onyekuru ile bir gol daha bularak maçı 3-1 kazanmayı başardı.

Muslera, 24. haftada oynanan Gençlerbirliği maçında da muhteşem bir kurtarışa imza attı. Maç 2-0 Galatasaray’ın üstünlüğü ile devam ederken 53. dakikada Gençlerbirliği’nin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Flavio Ramos, harika bir vuruşla farkı bire indirmeye çalıştı. Ancak doksana giden topa inanılmaz bir şekilde uzanan 33 yaşındaki Uruguaylı eldiven, Gençlerbirliği’ne maça ortak olma şansı tanımadı.

İşte o kurtarış (Fotoğraflar: Hüseyin Çağlar):

Ligde en az gol yiyen kaleci olma başarısı gösteren Fernando Muslera, bu sezon çıktığı 23 maçta 17 gol yedi. Başarılı kaleci, 11 maçta ise kalesini gole kapattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Muslera’nın iki maç üst üste serbest vuruşlardan yaptığı harika kurtarışlar, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında girdi. Muslera, sosyal medyada hem Galatasaray hem de rakip takım taraftarlarından övgü aldı.

İşte Twitter’da Muslera’nın kurtarışları ile ilgili yapılan yorumlardan bazıları:

hakeden kişiye hak ettiği deger verilir. ezeli rakibimizin kalecisi #Muslera buna mükemmel bir örnek . hangi takım taraftarı olursa olsun Türkiye’de #muslera ya saygı duymayan taraftar yoktur. işte karakterde budur. — fatihb (@fbatmaz45) March 2, 2020

Bunları bir fenerbahçeli olarak söylüyeceğim Türkiye cumhuriyetine gelmiş geçmiş hem karakter olarak hem performans olarak en iyi 3 futbolcu arasına yazılırsın adam tabi 1. Olarak bizim kralımız Alex.. İyiki ülkemizdesin #muslera — Furkan (@furkon58) March 2, 2020

“DAHA İYİSİ YOK” deyince akına direk #muslera gelmesi — ümit sağlam (@umitsaglamm) March 2, 2020

Seni hak edecek ne yaptık biz #muslera — Murat TORĞUL (@MuratTrgl) March 2, 2020

Galatasaray, sen hep #muslera‘da ol emi ! — eo (@minski_eo) March 2, 2020

#muslera diye başlık açılır mı? Olan var, olmayan var!!! — Bucak (@bucak2) March 2, 2020

Çok büyük karakter müthiş insan Fenerbahçelilerin en sevdiği gsli umarım futbolu bıraktıktan sonrada burda kalırsın #Muslera — Mehmet çorban (@mehmetcorban) March 2, 2020

Türkiyeye geldiğin için ve Galatasarayda oynadığın için teşekkür ederim #muslera — Taner Özel (@dele_vega1905) March 2, 2020

#muslera adam anime karakteri gibi zaten..tusubasanın amca oğlu mübarek..seviyoruz lan seni — Muhabbetşinas (@muhabbetsinasss) March 2, 2020