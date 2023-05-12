Muslera’nın ifadesi ortaya çıktı! 80 milyon dolarlık vurgun

1 milyon 200 bin dolar para yatırdığını, 500 bin dolarını geri alamadığını söyleyen Muslera, “2022 yılında Denizbank tarafından yatırım amacıyla özellikle Aralık ayında sık arandım. Akabinde şube müdürü Seçil Erzan tarafından yine paramın değerlendirilmesi amacıyla defalarca kez arandım” dedi.

DEFALARCA TELEFONLA ARAMIŞ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukatı Dr. Rezan Epözdemir ile birlikte giderek ifade veren Muslera, şu anda Galatasaray’da kalecilik yaptığını belirterek, şunları söyledi: “2011 yılından beri Seçil Erzan’ı Denizbank Şube Müdürü olarak tanırım. 2022 yılında Denizbank tarafından yatırım amacıyla özellikle Aralık ayında sık arandım. Akabinde şube müdürü Seçil Erzan tarafından yine paramın değerlendirilmesi amacıyla defalarca kez arandım. Bana telefonda her aramasında ‘yüksek getirisi olan bir fon olduğunu, bu fonun kurumsal bir fon olduğunu, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu’nun bu fonu yönettiğini söyleyerek beni de bu fona para yatırmaya ikna etti. Benim o dönem hem Denizbank’ta hem de Ziraat Bankası’nda hesabımda param bulunmaktaydı.

Denizbank’ta bulunan 700 bin dolar parayı aralık ayında tam tarihini hatırlayamadığım bir günde çektim. Sonrasında menajerim Mert Çetin’e şube müdürü Seçil Erzan’a teslim etmesi için verdim. Mert de bu parayı alıp aynı gün Seçil Erzan’ın Levent Şubesi’ndeki odasında elden teslim etti. Sonra Şubat ayında bu kez Ziraat Bankası’nda bulunan 500 bin dolar paramı yine Seçil Erzan’a vermesi için çekip Mert Çetin’e teslim etim. Mert bu kez 500 bin doları Seçil Erzan’ın Levent’teki Denizbank Şubesi’nin önünde kendisine teslim etti. Seçil Erzan 1.5-2 ay sonra fonun getirisini almaya başlayacağımızı söylemişti fakat aradan vaat ettiği süre geçmiş olmasına rağmen tarafıma herhangi bir para ödemesi yapılmadı.”

‘ERZAN BİZİ OYALADI’

“Bunun üzerine endişelendim. Menajerim Mert’i sık sık şubeye gönderdim. Her seferinde ona ‘Genel müdürlükte stopajlar hesaplanıyor, Swift kodları ve mailler toplanıyor’ şeklinde sözler sarf edip bizi oyalamıştır. Ben menajerim Mert’i Mart ayının son haftası Seçil Erzan’ın yanına gönderdim. Mert şube müdürü Seçil Erzan’ın Levent’teki odasına giderek kendisine vermiş olduğum ana paranın 700 bin dolar parasını tekrar iade etti. Mert de bu parayı alıp bana getirdi fakat geriye kalan 500 bin dolar paramı ve vaat ettiği parayı kesinlikle alamadım. Seçil Erzan olmak üzere bütün banka yetkililerinden şikâyetçiyim.”

Muslera’nın avukatı Dr. Rezan Epözdemir ise suçun zimmet suçunu oluşturduğunu belirterek, “BDDK’ya ihbarda bulunulmasını talep etmekteyiz” dedi.