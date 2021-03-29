Muşlu demir ustası, 8 yaşında başladığı mesleğinde yarım asrı geride bıraktı

MUŞ (AA) – Muş'ta yaşayan 58 yaşındaki sıcak demir ustası Halit Pınar, yarım asırdır demire şekil vererek ailesini geçindiriyor.

Kale Mahallesi'ndeki 20 metrekarelik atölyesinde 8 yaşından beri demir döven Pınar, baba mesleğini öğrettiği 2 çocuğuyla demirciliği gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Günün ilk ışıklarıyla dükkanını açarak ocağını yakan Pınar, yaptığı balta, kazma, orak ve tarım aletlerini satarak ailesini geçindiriyor.

Pınar, AA muhabirine, babasından kalan iş yerini kapatmak istemediğini söyledi.

Mesleğinin gelecek nesillere aktarılması için çaba sarf ettiğini ifade eden Pınar, şöyle konuştu:

"Gençlerin, 'ustamız sayesinde bir sanat öğrendim, altın bileziğimi koluma taktım' demesi yeter. İşin büyümesi için bazı destekler almamız gerekiyor. Demircilik çok ağır bir iş. Bereketli ve hayırlı bir parası var. Bugün demirciliği yapmasam, bu mesleği sürdürmesem vatandaşın hali ne olacak. İsterim ki 100 kişi yetiştireyim. Memleketimize fayda olsun. Sabah namazını kıldıktan sonra dükkanı açıyorum. Ocağı yakıyorum, sipariş varsa onu hazırlıyorum. Yoksa oturup iş bekliyoruz. 8 yaşında babamın yanında bu mesleği öğrendim."

Ürettikleri malzemelerin çoğunun kırsal bölgelerde yaşayanlara hitap ettiğini anlatan Pınar, "Önceden insanlar çocuğuma meslek öğret diye para teklif ediyordu, şimdi biz para teklif ediyoruz kimse çalışmıyor. Bu meslekte olduğum için gurur duyuyorum. Muş'ta demircilik mesleği yaşatıyoruz ve yaşatmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pınar'ın oğulları Ömer ve Muhammet Zakir Pınar da babalarından öğrendikleri mesleği sürdürmek için çaba gösterdiklerini belirtti.