Müslüman ülkeler niye bu kadar korkak





Can Ataklı gündemi değerlendiriyor. İran'ın saldırılarından sonra dünyanın yüreği ağzına gelmişti belki ama korku çabuk atlatıldı. Belli ki ne İran ne Amerika daha fazla ileri gitmek istemiyor. Zaten bu kimsenin işine de gelmez. Sonuçta Trump da Hamaney de durumlarını daha sağlama aldılar. Amerika İran üzerinden tüm bölgeye ve bu bölgede etkisi/gücü olan herkese gözdağı vermiş oldu. Rusya'nın duruma müdahil olabileceğini düşünenler de yanıldı. Çünkü Rusya Amerika'nın "vuran sert tavrından" sonra geri adım atmak zorunda kaldı. Bu bölgede ne İran e Rusya Amerika ile çatışma riskini göze alamaz. Yenilmez ama asla galip de gelemez. Ayrıca zaten fiili bir savaşa dönmeden bu bölgede gerginliğin sürmesi Amerika'nın da Rusya'nın da çok işine geliyor, ekonomilerini böyle döndürüyorlar. Bu arada Müslüman ülkelerin son gelişmelerdeki tavrı da bana çok ilginç geliyor. dikkat ettiyseniz tek bir müslüman ülke bile Amerika'ya karşı çıkmadı, işlediği uluslararası cinayeti kınamadı bile. Çünkü müslüman coğrafyadaki ülkelerin tamamı Amerika'ya biat etmiş durumda. Buna biz de dahiliz ne yazık ki.