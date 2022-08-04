Müslüme’nin tutuklu dedesi hakim karşısına çıktı

Mersin’in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal’ın (3) cinayet şüphelisi olarak tutuklanan dedesi Hasan Yağal’ın (70) yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, ceset fotoğraflarını ekrana yansıtıp, sanık ve tanıkların ifadelerini vicdanlarına seslenerek vermelerini istedi. Öte yandan hakimin, şüpheli dede ile gelini arasındaki ilişki iddiası sorusuna verilen cevap dikkat çekti.

Karaman’dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım 2021’de Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi’ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6’ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında kayboldu.

En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme’yi bulamayan ailesinin yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmalarının 10’uncu gününde Müslüme’den acı haber geldi. Ailesinin çadır kurduğu noktaya 7 kilometre uzaklıktaki Karaağaç mevkisinde, çalılıkların arasında Müslüme’nin cansız bedeni bulundu.

Müslüme’nin cenazesi, Gülnar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Birimi’ne götürüldü. Otopsinin ardından Müslüme’nin cenazesi, memleketi Karaman’da toprağa verildi.

DEDE TUTUKLANDI

Müslüme’nin cesedinin bulunduğu gün, jandarma ekipleri, annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halasının da aralarında olduğu 9 yakınını gözaltına aldı.

Anneanne Yağal, gece ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gözaltında 3 gece geçiren şüpheliler, işlemlerinin ardından 22 Kasım’da adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden dede Hasan Yağal tutuklandı, 7 aile üyesi ise savcılıkça serbest bırakıldı. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Tutuklu sanık Hasan Yağal, Silifke 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’ndan getirildi. Hakkında ‘Kendini savunamayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı, cinsel amaçla cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma, suçluyu kayırma suçuna azmettirme’ suçlarından iddianame hazırlanan Yağal’ın Silifke Adliyesi’ne girişinde geniş güvenlik önlemi alındı.

“İFADELERİNİZİ VİCDANLARINIZA SESLENEREK VERİN”

‘Suçluyu kayırma’ suçundan tutuksuz yargılanan anne Selvi, babaanne Ayşe Yağal ile ağabey O.Y. (15) de duruşmaya katıldı. Baba Mehmet, ağabeyler K., H. ile abla A.Y. (14) de duruşmada hazır bulundu.

Öte yandan mahkeme heyeti, Müslümenin bulunduğu sırada çekilen ceset fotoğraflarını ekrana yansıtıp, sanık ve tanıkların ifadelerini vicdanlarına seslenerek vermelerini istedi.

Duruşmada aile bireyleri tanık olarak dinlendi. Sanık dede Hasan Yağal ile anne Selvi Yağal, babaanne Ayşe ile ağabey O.Y., haklarındaki tüm suçlamaları reddetti. Anne Selvi Yağal, duruşmada Müslüme’nin ölümüyle ilgili kimseden şikayetçi olmadığını söyledi.

“BENİM EŞİM SUÇSUZ”

Baba Mehmet Yağal da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak Ayşe Yağal’ın ifadesi alındı. Ayşe Yağal, Müslüme’nin kaybolduğunu eşine kendisinin söylediğini, eşinin de böylece haberinin olduğunu ve traktörle aramaya çıktığını kaydetti. Ayşe Yağal, Hasan Yağal’ın gelinine tecavüz iddiasına yönelik ise “Selvi bizim öz yeğenimiz. Ben eşime güveniyorum. O öyle bir şey yapmaz. Benim eşim suçsuz” dedi.

“KİMSEDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM”

Ayşe Yağal’ın ardından ağabey O.Y.’nin ifadesine geçildi. O.Y., ifadesinde Müslüme’nin kaybolmasına yönelik herhangi bir bilgisinin olmadığını kaydetti. Daha sonra anne Selvi Yağal’ın ifadesi alındı. Selvi Yağal, ifadesinde kayınpederi Hasan Yağal’dan şikayetçi olmadığını kaydetti.

Yağal, “Kayınpederimin suçu yok. Bana tecavüz etmedi. Cenab-ı Allah bana hesap sorar, bana bir şey yapmadı” dedi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, çocuğun babasının DNA raporlarında dedesi olduğunun ortaya çıktığını hatırlatınca Selvi Yağal, “Kabul etmiyorum, öyle bir şey olmadı. Müslüme olayından dolayı kimseden şikayetçi değilim” diye konuştu.

DEDE: ARADIK BULAMADIK

Duruşmanın devamında tutuklu sanık Hasan Yağal’ın ifadesi alındı. Dede Hasan Yağal, olay günü küçükbaşlarla birlikte eşi Ayşe ve torunu Müslüme ile çadıra geldiklerini belirterek, “Yemek yedik, sonrasında torunum Kerim ile ben hayvan otlatmaya gittim. Ben alt yoldan gittim, Kerim de üst yoldan gitti. Müslüme’yi en son saat 14.30 gibi çadırdan çıkarken görmüştüm. Hayvan otlatmaktan geldim. Çocuklar ağlıyordu, O.Y., Müslüme’nin kaybolduğunu söyleyince traktöre binip, asfalta doğru gittim. Gittiğim yerde Ayşe ve Selvi’yi görünce onlar da bulamadıklarını söyleyince jandarmaya haber verdik. Her yerde aradık bulamadık” dedi.

“RAPORU BİLEMEM, GELİNİMLE İLİŞKİM YOK”

Müslüme’nin bulunduğu yere kendi başına gitmiş olabileceğini öne süren Hasan Yağal, “Çocuk bu, kendi başına gider. Her gördüğümde Müslüme’yi yüzünden öperim. 9 gün sonra boynundan DNA çıkması normal. Bundan cinsel bir eylem olduğu çıkmaz. O benim torunum, bu konu söz konusu bile olamaz” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Hasan Yağal’a Müslüme’nin ablası diğer torunu A.Y.’nin kendi çocuğu olup, olmadığı konusunda soru sordu. Yağal ifadesinde, “O benim torunum, raporu bilemem. Belki akrabalıktandır. Gelinim Selvi ile bir cinsel ilişkim olmadı” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, dede Hasan Yağal’ın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.

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