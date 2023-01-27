Muş’ta daire ve dükkanlar ihaleyle satılacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 8 dükkân, 25 adet 3+1 daire, 9 adet 4+1 daire, 4 adet 4+2 dubleks ve 1 adet 5+2 dubleksin satış ihalesi, 2 Şubat 2023 Perşembe günü saat 10.00’da Porsor Ana Kadın Kültür Merkezi’nde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacak.

İhaleye ilişkin şartname bedeli 500 Türk Lirası olup, şartname Porsor Ana Kadın Kültür Merkezinde bedelsiz olarak görülebilir. Satışı yapılacak işyerleri ve daireler iştirakçiler tarafından görülebilir.