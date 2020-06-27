Muş'ta İlçe Milli Eğitim Müdürü Kovid-19 temaslı öğrenciyi sınava yetiştirdi

MUŞ (AA) – Muş'un Varto ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna katılmak isteyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) temaslı öğrenci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne tarafından sınava götürüldü.

İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki Değerli köyünde yaşayan 18 yaşındaki Revin Turan'ın babası Abdurahman Turan'a 7 gün önce koronavirüs tanısı konuldu.

Muş Devlet Hastanesine yatırılan Turan, tedavisinin kalanını evinde tamamlaması için köyüne gönderildi.

Köylüler de evde tedavisi süren babasıyla teması bulunan öğrenci Turan'ı, virüsün bulaşma riski nedeniyle aracına almak istemedi.

Durumdan haberdar olan Varto İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, öğrenciyi sınava yetiştirmek için harekete geçti.

Sabah erkenden minibüsle köye giden Süne, önlem amacıyla koruyucuyu kıyafetlerini giyerek Turan'ı evinden aldı ve 6 saat süren yolculuğun sonunda sınava gireceği Muş Alparslan Üniversitesi'ne ulaştırdı.

– "Öğrencimizle aynı mutluluğu yaşadık"

Süne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy muhtarının sınav merkezine gelemeyen bir öğrencinin durumunu kendilerine haber verdiğini söyledi.

Bunun üzerine öğrenciyi evinden alarak sınava gireceği yere ulaştırdığını anlatan Süne, şunları belirtti:

"Akşamdan hazırlıklarımızı yapıp sabah erkenden yola çıktık. Çocuğumuzun babası Kovid-19 hastası. Kendisi de temaslı olduğu için köylüler çocuğumuzu üniversite sınavına getirmek için araçlarına bindirmekten çekinmişler. Aile karantina altında olduğu için kendi araçlarıyla da gelememişler. Öğrencimizi sınava yetiştirdik. Onun heyecanını, onun mutluluğunu yaşadık. Çocuğumuzun mahzun kalmamasına vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Bugün sınava giren bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah emeklerini boşa çıkarmasın."

– "Hedefim diş hekimi olmak"

Öğrenci Revin Turan ise Süne'ye gösterdiği duyarlılık için teşekkür ederek, "Babama Kovid-19 teşhisi konuldu. Köylüler, 'Bize de bulaşır' korkusuyla beni araçlarına almaya çekindiler. Varto Milli Eğitim Müdürü beni köyümden alıp sınav yerine götürdü. Dört yıllık emeğim göz ardı edilmediği için hepsine teşekkür ederim. Hedefim diş hekimi olmak. İnşallah başarılı olarak hedefime ulaşırım." dedi.