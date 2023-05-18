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18 Mayıs 2023
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Mustafa Alptekin Çaylı’nın hayali Süper Lig

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Mustafa Alptekin Çaylı, TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor ile 29 müsabakaya çıkarken adından da sıkça söz ettirdi. Son dönemde gösterdiği performansla U19 Milli Takımı’na davet edilen ve 2 kez Milli formayı giyme başarısı gösteren 2004 doğumlu genç oyuncu hedeflerinin çok büyük olduğunu kaydetti. Mustafa Alptekin Çaylı, en büyük hayalinin ise 3 sene içerisinde Süper Lig’de forma giymek olduğunu belirtti.

TFF 2. Lig’de son maçlara yaklaşırken yönetimin, teknik heyetin ve takım arkadaşlarının inanılmaz bir mücadele verdiğini dile getirerek bu başarıda büyük katkı sağlayan Mustafa Alptekin Çaylı, hedeflerinin 1. Lig’e yükselmek olduğunu ifade etti.

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