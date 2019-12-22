Mustafa Avkıran’ın her yaştan hayranı var

Son olarak “Yeni gelin” isimli dizide yer alan, deneyimli tiyatro ve sinema oyuncusu Mustafa Avkıran, geride bıraktığımız gün İstinyePark’da objektiflere takıldı.

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve tek başına tur atan Avkıran’ın etrafını bir anda çocuk hayranları tarafından sarılınca şaşıran ünlü oyuncu, çocukların isteğini kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi.

Bu sırada muhabirlerin fotoğraf isteğini de geri çevirmeyen Avkıran, daha sonra alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.