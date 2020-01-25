Mustafa Cengiz: Arda Turan’ı Galatasaray üyeleri istemiyor, alamayız!

Galatasaray yönetimi ile Fatih Terim arasındaki çatlağı derinleştiren olay toplantıyı SÖZCÜ açıklıyor. Takvimin yapraklarını 21 Ocak’a çevirelim ve yaşananları derinleştirelim… Fatih Terim’in telefonu çalar. Yönetim tecrübeli hocayı, TT Stadı’ndaki kulüp binasına toplantıya çağırır. Fatih Terim, Arda Turan konusundaki talebinin kabul göreceğini düşünerek stada gider. Başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın yer aldığı toplantı 14.30’da başlar.

SEZONU SONU KONUŞALIM

Fatih Terim, Arda’yı istediğini tekrar dile getirir. Fikrini, “Galatasaray vefasını göstermeliyiz. Zor durumdaki bir evladımızı kazanmak, takım ruhuna büyük katkı verecektir. Affedici olmalıyız” diye aktarır. Ancak Başkan’ın kararı olumsuzdur. Cengiz, “Hocam, camia yaşanmışlıklardan dolayı bu işe farklı bir anlam yükledi. Üyelerin büyük bölümü Arda’nın geri dönüşüne karşı. Mart ayında mali genel kurul var. Bu transfer, bizi zora sokar. Haziran ayında bu konuyu tekrar konuşalım” der ve Terim’i reddeder.

Mustafa Cengiz, Fatih Terim`in Arda Turan açıklamaları üzerine cevap verdi! Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferi ile ilgili olarak Fatih Terim`in kullandığı Yönetimle fikir ayrılıkları yaşıyoruz ifadelerine yanıt verdi. Cengiz fikir ayrılığı yaşamadıklarını Biz yönetim kurulu olarak bu arkadaşın (Arda Turan) Galatasaray`a faydalı olacağını düşünmüyoruz. Fikir ayrılığındaysak ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir! sözleriyle aktardı ve Terim`le fikir ayrılığımız yok dedi. İlgili Haberi Oku

KORKTUĞU BAŞINA GELDİ

Arda Turan konusunun camiaya doğru şekilde anlatılmadığını vurgulayan Fatih Hoca, buna rağmen “Son sözünüz buysa saygı duyuyorum. Ancak yaptığımız açıklamalara dikkat edelim. Ne Arda’yı kıracak ne de değerlerimize zarar verecek bir süreç yaşamayalım” der. Toplantıdan ayrıldıktan dakikalar sonra görüşme sonucunu sosyal medyada gören Fatih Terim, konuşmaların detaylarını ertesi sabah gazetelerde okur ve sinirlenir. Terim, Rize maçı sonrası da ‘bilgi sızması’ konusuna özellikle vurgu yapar.

Fatih Terim’dan 19:05’te tweet! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mustafa Cengiz`in sözlerinin ardından 19:05`te tweet attı İlgili Haberi Oku

İKİNCİ ‘ELEMAN KRİZİ’: KÖSTEBEK ÇATLAĞI

Galatasaray’da yaşanan son olaylar, akıllara 2013’ü getirdi. Ünal Aysal, başkanlığı döneminde, milli takım için TFF ile görüşen Fatih Terim’e “Galatasaray’ın elemanı” demiş, bu olay kayıtlara ‘Eleman Krizi’ olarak girmişti. Bu sözler sonrası Terim’le yollar ayrılmıştı. Tecrübeli hocanın, konuşulanların dışarı sızdığı ifadesi ise bu kez ‘Köstebek Krizi’ni yaşattı.

SANSÜRE UĞRADI

Her maç sonrası Fatih Terim’in sözlerine yer verilen Galatasaray’ın resmi internet sitesinde Rize maçına dair konuşması konmadı. Rize maçının ardından konuşan futbolcuların açıklamaları siteye yüklendi. Ancak Terim’in hiçbir ifadesi sitede yer almadı.