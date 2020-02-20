Mustafa Cengiz’den Ali Koç’a tepki

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray’da başkan Mustafa Cengiz, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imza töreninde tepkili bir konuşma yaptı.

Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un sözlerine cevap verirken şu ifadeleri kullandı;

– Sayın Ali Koç’un konuşmasını 2 saate yakın izledim. Gece bir daha dinledim. Toplantıda 7 dakikalık video ilgimi çekti. Woody Allen diyor ki ‘Hızlı okuma dersi aldım. Savaş ve Barış’ı okudum, olay Moskova’da geçiyor. Ne yapıp edelim, derbi için hakemleri etki altına alalım, mağdur durumda olduğumu PR çalışması yaparak nasıl o ortamı, hakemi, TFF’yi etkileyerek bu maçı alırım şeklinde bir şey hissettim. Olay Moskova’da geçmiyor, pazar günü bir maçta geçiyor. TFF’yi, yöneticileri zan altında bırakarak, hakemleri zan altında bırakarak maçı kazanıp ne elde edebilirsiniz? Bir maçın gidişatını etkilemek için saatlerce konuşma yapmak Türk futboluna hiçbir şey katmaz.

Ali Koç: Birlikte ilerlememiz zor görünüyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İdlib`den gelen şehit haberleri nedeniyle ertelediği basın toplantısını bugün düzenledi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile ilgili sert eleştirilerde bulunan Ali Koç Kendisi ile şahsi bir problemim tabi ki olamaz. Ama Fenerbahçe kırmızı çizgimdir diyerek, Kendisine kırgınız, kızgınız dedi. İlgili Haberi Oku

– Geçmişte yapılan Kulüpler Birliği açıklamasını, 17 kulüp adına söylediler, ki 17 kulübün tamamı imzalanmadı. Bu yazının editörü, bugün hakemlerden şikayet eden arkadaşımız. Bunları yazan insan, söylemlerine dikkat etmeli. ‘Hakemler de insandır’ bu söyleme olduğu gibi katılıyorum ama bunu yazdıktan sonra hakemlere saldıramazsınız. Artık yıpranmış hakemlerle yürümeyelim, sahneyi genç hakemlere bırakalım dedik. Hata yapacaksa onlar yapsın, ama gördüğünü çalsın. Adil olsun, eyyamcılık yapmasın. Onun da bir yaşamı var, ailesi var, rızkı var. Biz onun genel kabul edilebilir olmasını istiyoruz. Türk hakemliğinin bu noktaya ulaşacağına inanıyorum. Alttan gelen çok kaliteli kadro var. Ben bunlara sadece cesaret tavsiye ediyorum. Gördüğünü çal.

Dört Büyükler`in başkanları bir araya geliyor! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Spor Yazarları Derneği`nin düzenleyeceği açık oturumda buluşacak. Oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı yayınlanacak. İlgili Haberi Oku

“LOCA İSTEDİLER, VERDİK”

– Ben 2 yıldır Kadıköy’e gidiyorum, karşılandığımı hatırlamıyorum. Taraftarın içinden geçiyoruz, turnikelerden geçiyoruz. Bir olumsuzluk olmadı. Fenerbahçe’nin taraftarı centilmendir. Eleştirileri asla Fenerbahçe camiasına, taraftarına yapmıyoruz. Bize bir saldırıda bulunulursa, ona yanıt veririz. Öbür yanağımızı çevirmeyi biz pek sevmiyoruz. Bir karşılanma da beklemiyoruz. İlk geldiğimizde yemek daveti yaptık, katılmadılar. Saygı duyduk. Loca istediler, verdik. Onlar verir mi? Vermezse de saygı duyarım. Ben oraya camiamı temsil etmeye gidiyorum, o temsilde bulunmak durumundayım. Benim için karşılanmak önemli değil, benim taraftarımın nasıl karşılandığı önemli. Benim taraftarıma yüksek sesli hoparlörden ses verirsen, beni istersen altın tahtla karşıla, hiçbir önemi yok. Benim 500-600’e yakın taraftarım duyma zorluğu yaşadı. Gözlemci gelince hoparlörün sesi kısılıyor, gözlemci gidince maksimuma getiriliyor. Bunu yapmayın. Lütfen taraftarımıza iyi davranın. Bu bir spor müsabakası, Mohaç Meydan Muharebesi’ne gitmiyoruz. Yeneriz, yeniliriz. Fark yeriz, fark atarız. Bunlar olabilir, bunlar güzellikler. Bunu gerginliğe yöneltmeyelim, düşmanlığa yöneltmeyelim. Gülelim, takılalım.

– 20 yıldır Kadıköy’de kazanamıyoruz, tebrik etmek gerekir ama bu kırılacak. Ama benim dönemimde, ama başka birinin döneminde. O gün pazar günü mü? İnşallah o gün pazar günü olur.

– Diagne konusuyla alakalı Brugge’le gerilimimiz oldu. 13 milyon yatırım yaptığımız bir oyuncunun heder olmasını istemeyiz. Çok sert bir uyarıda bulunduk bununla alakalı. Brugge başkanı konuya el attı, düzenli antrenmanlara başlattı. Aradaki mali sorunları da hallettik.

TSYD’DEKİ BAŞKANLAR BULUŞMASI

– Ben bunu az önce yolda öğrendim. Şimdi biz iki televizyon grubundan telefon aldım. Ben katılırım. Madem teklif var zevkle gelirim. Ama karşıya saygı gerek. Benim ya da diğer başkanlar o saatte uygun mu? Alternatif saat vermek lazım. Kim yaptı bilmiyorum. Saati ve günü uygunsa, diğer başkanlar için de uygunsa. O kurumda mı olur onu bilemem. Dört kulüp bir araya geliyoruz. Sayın valimiz telefon etti, Dört Büyük kulüp ve TFF valilikte görüşeceğiz.