Mustafa Cengiz’den Arda Turan transferine veto!

Transfer gündeminin 1 numaralı ismi haline gelen Arda Turan için flaş gelişmeler yaşanıyor… Galatasaray’ın Medipol Başakşehir ile oynadığı maç öncesi kenara gelerek teknik direktör Fatih Terim’in elini öpen ve buzları eriten Arda’nın Galatasaray’a dönüşü için oluşan gündem sonuçsuz kaldı.

Sarı-kırmızılı yönetimin teknik heyetle yaptığı görüşmede Arda Turan ismi transfer için masaya dahi yatırılmazken az önce sona eren toplantının ardından Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi. Başkan Cengiz, Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.