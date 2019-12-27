Mustafa Çetin’den karara tepki: Kumpasın tescili

Kararı değerlendiren sozcu.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin “Çürütülen iddianameye rağmen verilen bu cezalar, davanın bir kumpas davası olduğunu artık tescillemiştir. 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nden çıkan karar, basın tarihinin yanı sıra hukuk tarihine de kara bir leke olarak geçmiştir. İktidarın ‘Büyük bir demokrasi atılımı’ olarak duyurduğu adli yargı reformunun da kağıt üzerinde kaldığı aşikardır. Biz gazetecilikten başka hiçbir şey yapmadık. Bundan sonra da tüm bu olumsuzluklara ve kumpaslara rağmen gazetecilik yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

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