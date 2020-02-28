Mustafa Denizli: Fenerbahçe Galatasaray derbisi dengeleri değiştirdi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı şampiyon yapan, Türk futbolunun efsane Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kızışan şampiyonluk yarışını SÖZCÜ Gazetesi’ne değerlendirdi. SÖZCÜ Spor Müdürü Bahadır Çokişler’in sorularını yanıtlayan Denizli, Türk futbolunun fotoğrafını çekti çok önemli tespitler yaptı. Galatasaray’ın, Kadıköy’deki tarihi derbi zaferinin dengeleri değiştirdiğini belirten şampiyon hoca, “Fenerbahçe galibiyetinin ardından işin rengi değişti diyebiliriz. Trabzonspor’un yanına Sivas ve Başakşehir’i katabiliriz ancak 30. hafta gibi iki takımın kalacağını düşünüyorum” dedi.

Fatih Terim faktörüne vurgu yapan Denizli, “Galatasaray’ın başında bu dönemleri çok iyi değerlendiren çok değerli bir hoca var. Kuşkusuz Trabzonspor ve Başakşehir de yarışın içinde. İkisinin başında da genç ve önü açık iki teknik adam var. Bu haftalar yönetme sanatı gerektirir. Önce takım ve camia sonra da futbol kamuoyunu yönetme. Bu manada Terim, iki genç talebesinin çok önünde. Haftalar ilerledikçe burada avantaj Galatasaray’a geçer. Trabzon’un üzerindeki şampiyonluk baskısı dezavantaja dönebilir. Başakşehir geçen sene Abdullah Avcı gibi tecrübeli bir hocayla bile 8 puanı koruyamadı” diye konuştu.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine de değinen Mustafa Hoca, “Maç öncesi oklar Galatasaray’ı gösteriyor olabilir ama Fenerbahçe-Galatasaray maçlarının atmosferi çok farklıdır. 20 yıldır kazanamayan Galatasaray’ın üzerindeki baskı dışardan daha büyük gibi gözükse de esas baskıyı hisseden Fenerbahçe’ydi. Bunu maçtan önce de söyledim. Fenerbahçe oyunun başından sonuna kadar bu baskıyı hissetti. İki tarafta da artılar ve eksiler vardı ama Fenerbahçe’de teknik olarak eksilerin daha çok olduğunu söylemek mümkün” ifadelerini kullandı.

“BÖYLE BİR KEPAZELİK OLAMAZ”

Hakemlerin üzerinde çok baskı olduğunu belirten Mustafa Denizli “Hafta sonlarımı futbola ayırıyorum. Bu ülkede birine kötülük yapmak istiyorsan ‘Hakem ol’ diyeceksin. Böyle bir kepazelik olamaz. Hakem açıklandı herkes toto oynuyor. ‘Maçın hakemi şu olacak. Şu olursa şunlar olacak…’ Bu insanları rahat bırakın. Bizim zamanımızda sahalar statlar iyi değildi ama centilmenlik vardı” şeklinde konuştu.

Denizli, futbolun gereksiz tartışmalarla yıpratılmaması gerektiğini belirtirken “Futbol, Suriye’den, Libya’dan fazla konuşuluyor. 100 yıldır aynı tartışmalar yapılıyor. Takımlardan biri olmadan diğerinin anlamı yok” dedi.

İşte Mustafa Denizli’nin açıklamalarından satır başları:

“Futbol adaleti olan bir oyun değildir. Futbol adaletsizdir. Bunun böyle olduğunu son Beşiktaş-Trabzonspor maçında çok net gördük. Oyuna baktığımızda ‘Maç nasıl 2-2 biter?’ diye her futbolsever düşünebilir. Beşiktaş’ın net bir şekilde kazanabileceği bir maç ama uzatmada gelen gol Beşiktaş’ın bütün coşkusunu götürdü. Kötü oynamasına rağmen büyük bir takıma karşı kaybedilmemesi Trabzon adına büyük avantaj. Trabzonspor’a karşı Beşiktaş, Galatasaray’a karşı da Fenerbahçe galibiyeti olsaydı bu 4 takımı da şampiyonluk yarışında tutardı. Beşiktaş ve Fenerbahçe kazansaydı bu 4 takımı zirve yarışında görecektik. Aralarındaki 3-4 puanlık fark çok da önemli olmazdı bu haftalarda.”

“ŞAMPİYONLUK KELİMESİ SİHİRLİDİR”

“Geçen yıl bu haftalarda Başakşehir rakiplerinin kaç puan önündeydi? Sonuçta lider olmakla şampiyon olmak birbirinden en uzak iki kelimedir. Liderlik taşınabilir bir yüktür. Ama sona geldikçe liderlik kelimesi anlam değiştirmeye başlar yerini şampiyonluk kelimesine bırakır. Bu şampiyonluk kelimesi sihirlidir. Şampiyonluk kelimesi yaşamayanları olumsuz etkiler. Yaşamışlar için avantajdır. Şampiyonluk kelimesi yaşamayanlar için dünyadaki en büyük baskı unsurudur. Beşiktaş’ta şampiyon olurken ben de yaşadım. Rakip Sivasspor’du. Kulüplerin tarihleri ve büyüklükleri burada büyük avantaj sağlar. Başakşehir, Sivas hatta ucundan kıyısından o gruba Alanyaspor’u da koyarsan… Bunlar şampiyonluk yaşamışlara karşı dezavantajlı durumdadır. Bunun da yansımalarını çok net görürüz önümüzdeki haftalarda.”

“YANAL’IN ÜZERİNDE BÜYÜK BASKI VAR”

“Şu anda dışarıdan transfer yapamıyorsan teknik adamların çok önemli görevlerinden bir tanesi içeriden alternatif yaratmaktır. Fenerbahçe’de Ersun Hoca mutlaka çok yoğun çalışmıştır fakat Galatasaray maçına çıkıncaya kadar Ersun Hoca’nın üzerinde büyük bir baskı vardı. Bu, bazı kararlarını da etkiledi. Bazen çok düşündüğün, çok çalıştığın zaman doğru analizleri yapamayabilirsin. Futbol sadece teknik adamların bildiği bir oyun değildir, herkesin fikrinin olduğu bir olaydır. Teknik adamlığın yarısı saha içiyse yarısı saha dışıdır. Türkiye’nin en ateşli tribünlerinden bir tanesi, zaman zaman en iyisi olan Fenerbahçe tribünlerinde son haftalarda bu elektrik kayboldu.”

“KALECİN SIRALAMANI BELİRLER”

“Ön plana çıkan üç kaleci var: Muslera, Uğurcan ve Mert… Bunların takımları kaçıncı sırada? Buna Sivas’ın kalecisi Samassa’nın da ilk yarıdaki performansını katarsan kaleciyle lig sıralaması arasında bir bağlantı kurabilirsin. Uğurcan, F.Bahçe ve Beşiktaş maçlarında takımını yarışta tuttu. Eksiklerine rağmen en fazla umut vaat eden kaleci. Kaleci performansları bir takım için oldukça önemli. Kaleciye güven duyan bir takımın hata yapma şansı daha da azalır.”

“SOSYAL MEDYANIN ESİRİ OLMUŞLAR”

“Şu an yönetimleri, futbolcuları, hatta teknik direktörleri sosyal medya yönlendiriyor. Sosyal medyanın esiri olmuşlar. Yüzde 100 doğru bir karar varsa bile sosyal medya etkisiyle tam tersini yapabiliyorlar. Bu da kendine güvensizlikten oluyor. Kendine güvenen insan kararının arkasında durur.”

“BURADAKİ REZİLLİKLER A MİLLİ TAKIMA YANSIMIYOR”

“Milli takımla ligde yaşadıklarımız çok farklı şeyler. Tüm bu yaşananlardan soyutlanmış bir şekilde kaldı ki milli takımın aşağı yukarı ciddi bir bölümü de yurtdışında olduğu için buradaki rezillikleri görmüyorlar. Ligin 19. takımı olarak değerlendirirsek onu ayrı bir yere koymamız lazım. Oradaki değerler hep artıda şu an. Türkiye’de yaşanan olumsuzlukların milli takıma yansıması söz konusu değil. Milli takım hocasıyla, futbolcusuyla, kamuoyuyla, medyasıyla çok iyi bir yolda.”