Mustafa Destici özür diledi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş hakkında söylediği “Tito artığı” sözleri için özür diledi.

“AĞZIMDAN YANLIŞ BİR ŞEY ÇIKMIŞSA ÖZÜR DİLERİM”

Destici, katıldığı canlı yayında şunları söyledi:

* “Ben hiçbir Boşnak, Makedonyalı, Arnavut, Kosovalı, Karadağlı, Batı Trakyalı ya da Bulgaristan’daki Türkleri incitmek istemem. Onlar zaten ödemesi gereken bedeli ödemişler, canlarını vermişler, topraklarını vermemişler. Orada hâlâ Türklük ve İslam adına nöbet tutuyorlar.

* Biz burada kendi bağımsız devletimizin içinde hür bir şekilde yaşıyoruz, bayrağımızın altında, ama onlar büyük sıkıntı çekmişler, ağır bedeller ödemişler ve hâlâ o topraklarda aldıkları emaneti canları pahasına taşıyorlar.

* Eğer ağzımdan da yanlış bir şey çıkmışsa onlardan özür dilerim, özür dilemekten hiç çekinmem.”

NE OLMUŞTU?

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, BBP lideri iki hafta önce katıldığı TV100 canlı yayınında Erkan Baş’ı şu sözlerle eleştirmişti:

“Yugoslavya’da Tito rejimi vardı. Bir komünist rejim vardı. Buradan geçiyorsun Almanya’ya. Tamamen sol örgütleri içerisinde. Belli ki Alman istihbaratlarının kontrolünde yetiştiriliyorsun ve Türkiye’ye gönderiliyorsun. Senin gerçek soy ismin ne? Jusoviç. Burada neyi kullanıyorsun? Baş’ı kullanıyorsun.

“Soyadı Baş olan siyasetçi kim? TİP’in genel başkanından söz ediyorum. Türk milletinin karşısına Jusoviç diye çıkabiliyor musun? Aç bak Google’a. Gerçeğin toplumdan gizlenmesini doğru bulmuyorum.”

BAŞ “İŞTE IRKÇILIK BUDUR” DEMİŞTİ

Destici’nin bu sözleri üzerine Erkan Baş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bu şahsı ciddiye almam ama burada mesele ben değilim” demiş ve şunları söylemişti:

* “Hakaret edilen ülkemizdeki milyonlarca Yugoslavya göçmenidir. Ajan diye itham edilen Almanya’da doğmuş milyonlarca işçi çocuğudur. İşte ırkçılık budur. Suyun öte tarafının, gurbetteki emekçilerin haysiyetine yenileceksiniz!

* ‘Gizleniyor’ dediği bilgilere ise herkes kolaylıkla ulaşabilir. İlk görselde adıma açılmış Wikipedi sayfasını, ikincisinde ise kaleme aldığım Yaşamak İçin Sosyalizm kitabındaki satırları okuyabilirsiniz. Irkçılık komploculuktur, ırkçılık sahtekârlıktır. Bu da basit bir örneğidir.”

Destici’yi Boşnak dernekleri ve bazı siyasetçiler de eleştirmişti.

Anadolu Yakası Bosna Sancak Derneği Başkanı Erdoğan Erden, Destici’ye “Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri halkımızın birlik ve beraberliğini bozan sayın Mustafa Destici gibi siyasetçilerdir” sözleriyle tepki göstermişti.

Twitter’dan isim vermeden Destici’yi eleştiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak da “Muhacirlerimize hakaret eden Cumhur İttifakı mensubu kim olduğunu sanıyor da isimlerini, dillerini, dinlerini korumak için mücadele verenleri ötekileştirmeye, hakaret etmeye kalkıyor? Haddinizi bilin!” ifadelerini kullanmıştı.