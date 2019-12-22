Mustafa Destici’den asgari ücret açıklaması!

BBP Genel Başkanı Destici, partisince Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki otelde düzenlenen ‘Türkiye kucaklaşıyor birlikte buluşuyor’ konulu bölge toplantısına katıldı.

‘ASGARİ ÜCRET YÜZDE 22,5 ARTIRILMALI’

Asgari ücret görüşmelerine değinen Destici, yüzde 22,5 oranında artırılması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

* Bizim bütçe gelirlerimizin yüzde 80’inden fazlası vergiler. Bu vergilerin maalesef yüzde 67’si dolaylı vergiler. Halbuki OECD ülkelerinde bu oran sadece yüzde 30. Yüzde 67 dolaylı vergi ne demek zengin ve yoksuldan eşit alınan vergi demek. Burada da mutlaka iyileştirme yapılması lazım.

* Gelirin adil dağıtılması gerek. Bütçe önceki yıla göre yüzde 22,5 büyümüş. O zaman bu 22,5 oranından toplumun her kesiminin nasibini alması lazım. Yani ‘Asgari ücret oranı da en az yüzde 22,5 oranında artırılmalı’ diyoruz. Aynı şekilde emekli, memur, çalışan maaşları da artırılmalı.

* Bütçe ne kadar büyükse gelirin de eşit ve adil olarak dağıtılması lazım. DHA

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