Mustafa Destici’den çarpıcı asgari ücret iddiası

Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 5 bin 500 TL’ye çıkarılan asgari ücretle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Bir dizi programa katılmak için Samsun‘a giden Genel Başkan Mustafa Destici, şehir merkezinde esnaf ziyaretinin ardından partisinin il başkanlığı geçerek burada açıklamalarda bulundu.

ASGARİ ÜCRET İDDİASI

Destici asgari ücretin altında ücret veren iş yerlerinin daha sıkı bir denetime tabi tutulmasını belirterek şunları söyledi;

*Maalesef yıllar önce Çorum’da karşıma çıkan mevzu bugün Samsun’da da karşıma çıktı. Çok acı verici bir durum bahsettiğim konu da asgari ücretle çalışması gereken işçilere bazı işletmeciler tarafından asgari ücretin altında bir maaş ödendiğini duyduk.

*Bu işletmeler çalışanlarının banka hesabına 5 bin 500 olan asgari ücreti yatırıyor, sonra çalışandan bin lirasını geri alıyor.

*Bu denetim zafiyetinin bir sonucudur, bu tür denetimlerin daha da sıklaştırılması gerekir. Devlet asgari ücreti ne kadar açıklamışsa işçi çalıştıran yerler en az o kadar miktar para vermekle yükümlüdür.

“KOMİSYON KURULARAK AÇLIK, YOKLUK SINIRI BELİRLENSİN”

Evlerine tek maaş giren ailelerin koruma altına alınması gerektiğini ifade eden Destici, şunları söyledi;

*2021 ve 2022 maaşlarını kıyasladığımızda yüzde yüze yakın bir artış var. Özellikle düşük emekli maaşı alanların maaşlarına yüzde yüzden de fazla zam geldi. Enflasyonunda üzerinde bir zam verildi fakat hayat pahalılığının yüksekliğinden dolayı özellikle tek maaş alan evine ikinci bir maaş girmeyen emeklilerimiz çok zorlandıklarını haklı olarak ifade ettiler.

*Aynı şey tek maaşla çalışan asgari ücretlilerimiz içinde geçerlidir. Bir an önce söylediğim gibi asgari ücretli gibi gösterilip düşük maaş alan çalışanlarımızla ilgili Büyük Birlik Partisi olarak bizim teklifimiz şudur: Bu konuyla ilgili bir komisyon kurulsun ve açlık ve yoksulluk sınırı belirlensin buna göre de bir hane planlaması yapılsın.

*Çünkü bazı ailelerimiz var evlerine 4 maaş giriyor. Bazı ailelerimiz var evine tek maaş giriyor. Evlerine tek maaş giren ailelerimize devletin yapması gereken o aileleri koruma altına almaktır. İHA

İlginizi Çekebilir Erdoğan açıkladı: KYK borçlarına yeni düzenleme