Mustafa Destici’den Kerem Kınık’a üçüncü kez istifa çağrısı

Kızılay’ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap’a 46 milyon TL’lik çadır sattığının ortaya çıkmasının ardından Kızılay Başkanı Kerem Kınık’a iki kez istifa çağrısı yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, üçüncü çağrısını sosyal medyadan yaptı.

GÖREVİ EHLİNE BIRAK

Kerem Kınık’ı bir kez daha istifaya çağıran Destici, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kızılay Başkanı, kan bağışı başta olmak üzere tüm bağışların önünde bir bariyer vazifesi gördüğünü, kurumsal yapıya zarar verdiğini, onbinlerce çalışanın emeğine yazık ettiğini idrak ederek sorumluluğunun gereğini yerine getirmeli ve görevi ehline bırakmalıdır. Vatandaşlarımıza çağrımız ise, pireye kızıp yorganı yakmayalım. Sağlığı müsait olan insanlarımız mutlaka Kızılay’ın Kan Bağışı yapılan merkezlerine ve noktalarına giderek kan bağışı yapmalı ve hiçbir hastamız kan bulunamadığı için mazallah hayatını kaybetmemelidir.”

BURADA BİR VEBAL VAR

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi’nin Genel Başkanı Mustafa Destici, daha önce yaptığı bir basın toplantısı ve katıldığı bir televizyon yayınında Kızılay’ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde Ahbap’a parayla çadır satmasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

“Kızılay’dan, yöneticilerinden beklenen nedir? Bu deprem olduktan sonra, depolarında kaç tane çadır varsa tamamını bir saniye bile bekletmeden bölgeye sevk etmeleri gerekirdi. Daha sonra imal ettikleri hepsini de hiçbir yere satmadan direkt bölgeye ücretsiz olarak göndermeleri gerekirdi. Burada akıl devre dışı kalmış, çok açık ve net söyleyeyim. Sorumluluk sahibi olanların gereğini yerine getirmesi gerekir. Herkes biliyor gereğinin ne olduğunu. Mutlaka, sorumluluklarının gereği neyse, görevini daha ehil, daha güzel şekilde yapabilecek kadrolara bırakmaları gerekir. Çünkü aynı zamanda burada bir vebal vardır.”