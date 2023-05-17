Mustafa Er: Ligi 39 puanla bitirmek zorundayız

Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Er, kendileri adına önemli 2 puan kaybettiklerini belirterek, “Son derece üzgünüz. Kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Maçın başında çok basit bir şekilde gol yedik. Rakip sonra 10 kişi kaldı. Bunun ardından kontrol bize döndü. Ceza sahası içerisine birçok kez gelebildik. Maalesef ceza sahasında bitiricilik anlamında sıkıntı yaşadık. İsabetsiz şutlarımız oldu. 1 gol bulduk ama 2-3 gol daha bulmamız gerekiyordu. Rakip neredeyse 90 dakika on kişi oynadı. Kayıp 2 puan karşımıza çıkıyor. Maçın içerisinde birçok pozisyon var. Bize verilmeyen ve rakibe verilen penaltı var. Biz sezon başından bu yana bu konuda çok sıkıntı yaşadık. 4 maçımız var, birinden otomatik 3 puan alacağız. Kalan 3 maçı da kazanıp ligi 39 puanla bitirmek zorundayız. Ardından diğer rakiplerin aldığı puanlara bakacağız. Hala şansımız olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Mustafa Er, Kayode ve Geraldo’nun karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamasıyla ilgili olarak ise “Geraldo’nun tamamen taktiksel bir karardı. Kayode ilk kez dün antrenmana çıktı. Sivasspor maçının ardından bir sakatlık durumu oldu. Ona öngördüğümüz süre 20-25 dakikaydı. Rakip 10 kişi kalınca biz de daha erken oyuna aldık” açıklamasında bulundu.