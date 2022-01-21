Mustafa Reşit Akçay, Kocaelispor’dan istifa etti

Samsunspor’a 3-0 yenilen Kocaelispor’da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, görevinden ayrıldığını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Samsunspor’a 3-0 yenilen Kocaelispor’da beklenen gerçekleşti. Karşılaşma sonu basın toplantısında konuşan Mustafa Reşit Akçay, istifa ettiğini söyledi.

Basın toplantısında istifa ettiğini dile getiren Mustafa Reşit Akçay, “Farklı eksik oyuncularla geldik ama umut taşıyorduk. Kaybettik üzgünüz. Uzun süredir negatif bir enerjiyle donanıyoruz. 3-4 maçtır eksik oynuyoruz. Bunlar mazeret değil. Sonuçta rakibin başarısını kutlamak gerek. Görevimden ayrılıyorum. Çünkü camianın önünü açmamız gerekiyor. Bu süreçte bize anlayışla bakan başkanımızı ve yönetim kurulundan Allah razı olsun. Bizim gidişimiz taraftarımıza ve camiamıza hayırlı olsun” dedi.

Sezon başında 1. Lig’e yükselen Kocaelispor son 10 maçta sadece 4 puan toplayabildi.

İlginizi Çekebilir Samsunspor, Kocaelispor’a 3 attı 3 puanı kaptı