Mustafa Sandal Alişan’dan özür diledi

Mustafa Sandal, türkücü Alişan’a bir özür borcu olduğunu belirterek, “Alişan’ın istemeden kalbini kırdım. Kaç seneden beri karşılaşmadık, fırsat olmadı bir özür dileyememiştim ondan, buradan özür diledim” dedi.

Mustafa Sandal, ‘Beni Ağlatma’ kitabının imza günü için Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeki D&R mağazasında sevenleri ile buluştu. Kitap içinden bazı anılarını paylaşan Sandal, Alişan hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Alişan’a bir özür borcum vardı” diyen Sandal, “Alişan’ın istemeden kalbini kırdım. Kaç seneden beri karşılaşmadık, fırsat olmadı bir özür dileyememiştim ondan, buradan özür diledim” açıklamasında bulundu.

‘ÜÇ SATIRDAN İBARET DEĞİL’

Kitapta Defne Samyeli ile yaşadığı aşka da yer veren Sandal, bu konunun krize dönüşmesi ile ilgili de “Kendi hikayemi yazarken 15 sayfalık özel hayatımla ilgili yazım var. Oralara dokunmasam tuhaf olurdu zaten. Bu defa da onları yazmasam neden yok diye sorardınız. Oradaki üç satıra takılıp kalmak istemiyorum. Bu kitap 3 satırdan ibaret değil. Biyografiden çok kişisel gelişim kitabı oldu bu çalışmamız” dedi.