Mustafa Sandal’dan İtalya’da yaşayan Serra Yılmaz’a sert sözler

Geçtiğimiz yıllarda ‘Türk’üm ama bu benim suçum değil’ diyen ünlü oyuncu Serra Yılmaz, eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı. İtalya’ya yerleşen Serra Yılmaz’ın korona virüsü nedeniyle Türkiye’ye geri dönmek istediği iddia edilmişti. Mustafa Sandal, bu iddialar karşısında Serra Yılmaz’a sert sözlerle tepki gösterdi.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 3 ay olmadan tüm dünyaya yayılan corona virüs ekonomiden, spora, kültürel faaliyetlerden bütün hayata kadar olumsuz yansımalarını sürdürüyor. Bu sıkıntıları en çok hisseden ülkelerden biri isi 1800’den fazla insanın corona virüsten hayatını kaybettiği İtalya.

İDDİALARI YALANLADI

Ünlü oyuncu Serra Yılmaz, uzun süre önce Türkiye’yi terk edip İtalya’ya yerleşmişti. corona virüs İtalya’daki bilançosunun artmasıyla Yılmaz’ın geri dönmek istediği iddia edildi. Oyuncu ise iddialara yanıt verdi.

MUSTAFA SANDAL TEPKİ GÖSTERDİ

Mustafa Sandal, bu iddialar karşısında Serra Yılmaz’a sert sözlerle tepki gösterdi. Sandal, “Serracım sen rahat ol, hiç keyfin kaçmasın. Bu virüs mutasyona uğramış akıllı bir virüs, kendinden büyük virüsleri anında tanıyor ve uzak duruyormuş” mesajını yazdı.

