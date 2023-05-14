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14 Mayıs 2023
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Mustafa Sarıgül: Bugün karne günü

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan milletvekili adayı Mustafa Sarıgül, oyunu Cumhuriyet Mahallesi Mehmetçik Ortaokulu’nda kullandı. Sarıgül, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, “Siyasetçiler konuştu, sıra seçmende. Bugün siyasilerin karne günü karnemizi alacağız” dedi.

“MALAZGİRT’TEN KOCATEPE’YE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE DEMİŞ OLDUK”

“Türk halkı kendini yönetecekleri seçecek ve bunun yolu da sandık olmaya devam edecektir” diyen Sarıgül şunları söyledi:

“Cumhuriyet Mahallesi Mehmetçik Ortaokulu 1071 nolu sandıkta oyumu kullandım. Malazgirt’ten Kocatepe’ye tam bağımsız Türkiye demiş olduk. Bugün Anneler Günü, anne merhamettir, şefkattir. Evlerde her sıkıntıyı yaşayan annelerdir. Oyumu bütün anneler için kullandım. Seçimlerin Erzincan’ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimin kazananı demokrasi olsun.”

Alaturka Online
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