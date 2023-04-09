Mustafa Sarıgül CHP listesinden aday oldu

Milletvekili listelerinin hazırlandığı CHP Genel Merkezi’nde dünden bu yana hareketli saatler yaşanıyor. PM toplantısı 14,5 saatlik gecikmeyle bu sabah 09.30’da başlayabildi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun son halini verdiği milletvekili aday listesi gün içinde Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilecek.

Listede en dikkat çeken isim ise Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül oldu. Sarıgül memleketi Erzincan’dan birinci sıra adayı oldu.

Sarıgül’ün adaylığı ile birlikte Türkiye Değişim Partisi, DEVA, Saadet, Gelecek ve Demokrat partinin ardından CHP listesine giren beşinci parti oldu.