81.2 F
Los Angeles
22 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemMustafa Sarıgül: Erzincan’ı yıldız yapacağız

Mustafa Sarıgül: Erzincan’ı yıldız yapacağız

Alaturka Online
Alaturka Online

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Adayı Mustafa Sarıgül, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Sarıgül, Üzümlü ilçesinde muhtarlar ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

CHP Milletvekili adayı Sarıgül, demokrasinin ilk basamağının muhtarlar olduğunu belirterek, “Vatandaş, bakana ulaşamaz, milletvekiline ulaşamaz, belediye başkanına ulaşamaz ama muhtara ulaşır. Yaşamım boyunca muhtarlarımızla beraber çalıştım. Bir mahalleye gideceksem muhtarlarımıza sormadan o mahalleye kesinlikle girmedim. Muhtarlarımızla birlikte Erzincanımızı çok farklı yerlere taşıyacağız. Erzincanımız, Sivas ile Erzurum arasına sıkışmış, sesi biraz az çıkıyor. Erzincan’ın sesini daha da yükselteceğiz. Erzincan’ı Türkiye’nin yıldız kentlerinden birsi yapacağız” dedi.

“ERZİNCAN KAZANACAK, TÜRKİYEM KAZANACAK”

Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeksizin çalıştığını anlatan Mustafa Sarıgül, “Bütün hemşehrilerimle el ele, kol kola, omuz omuza olacağım. Ankara’ya bana gelen hemşehrime ‘Hangi partiye oy verdin?’ diye sormam. ‘Canım hemşehrim sana nasıl yardımcı olurum?’ diye sorarım. Erzincan’a kötülemeye, karalamaya değil, çare bulmaya geldim. Erzincan’a ayrıştırmaya değil, toparlamaya geldim. Erzincan’da sevgi kazanacak, Erzincan kazanacak, Türkiye’m kazanacak” diye konuştu.

Gündem
Önceki haber
Eminönü ve Sirkeci’de bayram yoğunluğu
Sonraki haber
Son dakika: MHK’dan çarpıcı açıklama! ‘Bazı hakemlere görev verilmeyecek’
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,468BeğenenlerBeğen
16,190TakipçilerTakip Et
3,514TakipçilerTakip Et
7,697TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States