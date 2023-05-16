Mustafa Sarıgül: Kılıçdaroğlu sarayda yaşamaz, Türkiye’yi saray yapar

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Adayı Mustafa Sarıgül, Sivas’ın Divriği ilçesinde seçimin ikinci turu için çalışmalarına başladı.

Sarıgül, ziyaretlerinin ardından kendisini takip eden yurttaşlara seslendi.

“ÜLKEYE YENİ BİR ENERJİ VERMEMİZ LAZIM”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürümediğini söyleyen Sarıgül, “Bir kişinin tek başına koskoca bir ülkeyi yönetmesi hem mümkün değil hem de doğru değil. Bu yönetim sistemi ülkeyi ekonomik açıdan, sosyal açıdan, demokrasi ve özgürlükler açısından geriye götürdü. Bu dönemde işsizlik, yoksulluk, pahalılık, geçim sıkıntısı arttı. Ülkeye yeni bir enerji vermemiz lazım” şeklinde konuştu.

“BU HÜKÜMET SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRMEMİZ LAZIM”

“Hangi siyasi partiye oy vermiş olursak olalım, hangi siyasi düşünceye sahip olursak olalım, Türkiye’mizin iyiliği için bu hükümet sistemini değiştirmemiz lazım” diyen Sarıgül, “Türkiye’yi Demokratik Parlamenter Sisteme geçirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu’dur. Sayın Kılıçdaroğlu, demokrasiye inanan inançlara saygılı laikliğe bağlı, hukuk devletine, sosyal devlet anlayışına önem veren bir adaydır.” ifadelerini kullandı.

“KILIÇDAROĞLU, DEVLETİ RAYINA OTURTUR, EKONOMİYİ DÜZLÜĞE ÇIKARIR”

Kılıçdaroğlu’nun adalete ve liyakate önem verdiğini belirten Sarıgül, “Adalete ve liyakate önem verir. Tarlada fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim diyen isim Kılıçdaroğlu’dur. Alçak gönüllü, kibirden uzak, egosu hırsı olmayan Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin yüzde yüzünü kucaklar. Ülkeyi istişare içinde, uzlaşma içinde yönetir” ifadelerini kullandı.

“KILIÇDAROĞLU, SARAYDA YAŞAMAZ, TÜRKİYE’Yİ SARAY YAPAR”

“Kendisine oy versin vermesin herkesin hakkını ve hukukunu korur” diyen Sarıgül, “Herkesin cumhurbaşkanı olur. Kimseye yan bakmaz, parmak sallamaz, az konuşur, çok çalışır. Kendisi sarayda yaşamaz, Türkiye’yi saray yapar. Kılıçdaroğlu’nun yönettiği Türkiye güzel bir Türkiye olur” açıklamasında bulundu.