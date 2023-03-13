Mustafa Sarıgül: Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü Meclis istiyoruz

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılması gereken çalışmaların başarıyla yönetilemediğini iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde tüm yetkilerin cumhurbaşkanına verildiğini belirten Sarıgül, “Bürokrasi hata yapma korkusuyla hiçbir şey yapmıyor, sorumluluk almıyor, inisiyatif kullanamıyor. Sistem sadece Sayın Erdoğan talimat verirse çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Sarıgül, deprem bölgelerindeki esnafa, çiftçiye kredi değil, hibe desteği verilmesi, depremzedelerin bankalara ve kooperatiflere olan borçlarıyla elektrik, su, doğal gaz ve telefon borçlarının silinmesi gerektiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

“Yapılacak konut ve iş yerleri depremzedelere bedelsiz verilmelidir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına koşul aranmaksızın ölüm aylığı bağlanmalıdır. Depremde yaralanan veya engelli hale gelen vatandaşlarımıza özel hastaneler dahil olmak üzere tedavi, ilaç, protez, araç ve gereçlerin ücretsiz verilmesi şarttır.”

Seçim tarihinin açıklanmasının ardından ittifak arayışlarının hızlandığına işaret eden Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi olarak parlamenter sistemden yanayız. Bir kişinin tek başına koskoca bir ülkeyi yönetmesini doğru bulmuyoruz. Tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargı istiyoruz.” dedi.

Sarıgül, bu amaca hizmet eden ve ilkelerine uyan işbirliklerini destekleyeceklerini kaydetti. (AA)