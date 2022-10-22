Mustafa Şentop, Binali Yıldırım ve maden işçilerini hastanede ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan’da trafik kazası geçiren AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilen madencileri ziyaret etti.

Tekirdağ programı sonrası İstanbul’a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan’da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AKP İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve koruma müdürü Oğuzhan Demirci’yi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti.

Şentop daha sonra Bartın’daki maden ocağı patlamasında yaralanan ve tedavisi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde devam eden İbrahim Çeliktaş ile yaralı maden işçilerinin ailelerine de ziyarette bulundu. Şentop, Binali Yıldırım, Şamil Ayrım ve madencilerin tedavi süreçleri hakkında Başhekim Nurettin Yiyit’ten bilgi aldı.

“SEVİNDİRİCİ GELİŞMELER VAR”

TBMM Başkanı Şentop, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada “Benim gördüğüm tablo başlangıca göre çok daha iyi bir noktada, iyileşme yolunda hızla ilerliyor. Geçmiş olsun dileklerimi kendilerine bir kez daha ilettim. Allah tez zamanda şifa versin. Ayrıca burada Amasra’daki maden kazasında yaralanan kardeşlerimizin yakınlarıyla da görüştüm. Bir tanesini de odada ziyaret ettim. Onlarla ilgili de aldığım bilgiler olumlu, sevindirici gelişmeler var. Allah onlara da tez zamanda şifa versin diye dua ediyoruz. Gereken her şey burada, dünyadaki en ileri imkanlar neyse aynısı uygulanıyor. İnşallah olumlu netice alacağız” dedi. DHA

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