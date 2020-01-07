Mustafa Üstündağ ve Ecem Özkaya’dan boşanma sonrası ortak açıklama

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın başarılı oyuncusu Mustafa Üstündağ ve oyuncu Ecem Özkaya boşandı. 10 yıllık evliliklerini bitiren çift, boşanma haberleri üstüne ortak bir açıklama yaptı.

Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı “Muro” karakteriyle ünlenen Mustafa Üstündağ, ‘Cümbür Cemaat Aile’ dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Ecem Özkaya ile 2010 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift 10 yıllık evliliklerini bitirdi. Üstündağ ve Özkaya, boşanma sonrası ortak bir açıklama yaptı. İşte o satırlar…

Kamuoyuna duyuru:

2010 yılında başlayan evliliğimizi oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken sevgi-saygımızı ve dostluğumuzu koruyabilmenin değerinin bilincindeyiz. Bir oğlumuzun da olduğunu hatırlatarak birlikte aldığımız bu kararımıza saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz.

Ecem Özkaya-Mustafa Üstündağ

FOTOĞRAFLAR: DEPOPHOTOS