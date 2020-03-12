Mustafa ve Sinem Uslu’nun mutlu günü

Yakın dostlarının katıldığı bir parti ile Mustafa ve Kemal adını verdikleri çocuklarının doğum gününü kutlayan çift, bu günle ilgili olarak sosyal medya hesaplarında da paylaşımda bulundu.

Çift ayrıca bu özel günle ilgili olarak şu satırları paylaştı:

“Aslan parçalarım..Mustafa’m..Kemal’im..Hayatımı aydınlattınız..Benim küçük mucizelerim..İyi ki doğmuşsunuz. Canım dostlarım çok teşekkür ederim, iyi ki geldiniz. İyi ki varsınız”