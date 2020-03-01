Mustafa Yumlu: Kefenimle İdlib’e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum

Süper Lig’de günün açılış maçında Denizlispor sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor’u Mustafa Yumlu ve Barrow’un golleriyle 2-0 mağlup etti. 34. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Mustafa Yumlu takım arkadaşlarıyla birlikte asker selamı vererek İdlib’de şehit olan kahraman askerlerimizi andı.

‘GEREKİRSE AYAKKABILARINI, ÇANTALARINI TEMİZLERİM’

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan ve gözyaşlarına hakim olamayan Yumlu çok konuşulacak ifadeler kullandı. İdlib’e askerlerimizin yanına gitmek istediğini söyleyen Yumlu, “Bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib’e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Belki acemiyiz bizi operasyonlara göndermezler ama gerekirse o kardeşlerimizin ayakkabılarını, çantalarını temizlerim. Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım. Kefenimi giydim, bekliyorum” dedi.

‘SÖZ KONUSU VATAN İSE DÜNYANIN ŞAH DAMARINI KESERİZ’

Sözlerine Büyük Birlik Partisi’nin kurucusu ve merhum Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’ndan alıntı yaparak devam eden Yumlu, “Muhsin Yazıcıoğlu’nun bir sözü vardır; ‘Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz!’ Biz böyle bir milletiz” ifadelerini kullandı.

MAÇ SONUCU | Denizlispor 2-0 Yeni Malatyaspor Ligde 8 haftadır kazanamayan ve bu sürede sadece 3 puan toplayabilen Denizlispor, 7 haftada 1 puan toplayarak kötü form gösteren Yeni Malatyaspor`u sahasında 2-0 yenerek kötü gidişe dur dedi. İlgili Haberi Oku