Müstahak canım kardeşim – Yılmaz Özdil

Müstahak canım kardeşim – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Müstahak canım kardeşim” başlıklı 20 Kasım 2021 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.

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Müstahak canım kardeşim – Yılmaz Özdil

“Bu kardeşinize yetkiyi verin, dövizle faizle enflasyonla nasıl uğraşılır görün” diyene yetkiyi verdin… Gördün di mi canım kardeşim?

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Eğri oturalım doğru konuşalım… Geçmediğin köprüye, geçmediğin otoyola, geçmediğin tünele dolarla para ödersen, doların senin üstünden geçmesi şaşırtıcı mıdır canım kardeşim?

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Evindeki boş vita tenekesini bile kıyamayıp çekyatın altında saklarken, alt tarafı göt kadar tarla miras kaldığında, kardeşlerinle bile paylaşamayıp bütün sülalenle papaz oluyorken, tapusu sana ait fabrikaları, limanları, santralları, madenleri elaleme sattıklarında gıkın çıkmıyorsa, doların 11 lira olması az bile canım kardeşim.

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Merkez Bankası’ndaki 128 milyar doları buhar edenler, itibardan tasarruf olmaz ayaklarıyla saray üstüne saray yaptıranlar, makam uçağı almaya doymayanlar, “tulumbada su bitti” dediğinde, başını emme basma tulumba gibi aşağı yukarı sallayarak tasdik ediyordun… E, senden lezzetli tulumba tatlısı mı bulacaklar canım kardeşim?

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“Ben çobanım, koyun güdemeyene sakın oy vermeyin haa, bunlara iki koyun verin, kaybedip gelirler, bunlar bırak davarı, kaz bile güdemez, devlet yönetmek ciddi iştir, iki koyun güdemeyene devleti emanet etmeyin” diyeni kuzu kuzu dinlerken, ithal ineği ithal samanla besliyorsan, doların 20 lira olmadığına şükretmen lazım canım kardeşim.

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Kışın bikiniyi yazın soba borusunu hesaplayıp, enflasyon düştü diyenlere inanıyorsan, bizden önce buzdolabı yoktu, ambulansları köpekler çekiyordu diyenlere kanıyorsan, doğalgaz/elektrik faturalarına şarapnel parçası gibi zamlar gelirken, dünya dengelerini değiştirecek miktarda doğalgaz bulduğunu sanıyorsan, Imf’nin bizden borç istediğini, İskandinav ülkelerinin battığını, Almanya’nın bizi kıskandığını, Fransa’nın yiyecek bulamadığını, İngiltere’nin benzin bulamadığını, Avrupa’da aşının paralı olduğunu, büyümede Çin’i geçtiğimizi, millet ucuz ekmek kuyruğunda beklerken ekonomide şahlandığımızı, marketçiler terörist olmasa aslında fiyatların gayet uygun olduğunu, sana yardım edeceğine iban numarası verip üste para isteyenlerin seni ay’a götüreceğini düşünüyorsan… Doların uzaya giden roket gibi yükselmesini işte böyle seyredersin canım kardeşim.

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“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır, ben bunu hep şuna benzetiyorum, arsa var, arazi var, araziyi arsaya dönüştürmek için belli bir bedel ödemek gerekiyor, aksi taktirde arazinin hiçbir anlamı yok” diyenler, vatana arsa gözüyle bakanlar, senin çocuklarını şehit olmak üzere Suriye’ye gönderip, 5.5 milyon Suriyeliyi memlekete dolduruyorsa, senin çocuklarını Afganistan’a bekçi yapıp, kimliği bile olmayan Afganları tırlarla memlekete sokuyorsa, sen hâlâ Allah razı olsun, biz ensarız diyorsan… Doların 11 lira olmasına da razı olacaksın canım kardeşim.

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“Hamdolsun paramıza haysiyet kazandırdık, eskiden tuvalete bir milyon liraya gidiliyordu, şimdi artık bir liraya gidiliyor, biz işte buyuz” diyen kişi, bu memlekette “tek adam” seçiliyorsa… “Dolarla ne işiniz var, dolarla mı maaş alıyorsunuz” diyen kişiye, memleketin Hazine’si emanet ediliyorsa… “Dolardan bize ne, dolsa noolur dolmasa noolur” diyen kişi, hem milletvekili, hem bakan, hem başbakan, hem Tbmm başkanı, hem İzmir hem İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı, hem Türkiye’nin aksakallısı oluyorsa…

Dolar 11 lira olsa noolur olmasa noolur, sen kenefe kaç liraya gittiğine bak canım kardeşim!

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“Şemsiye sebep, yağmur neticedir, şemsiyeyi açtığımız için yağmur yağıyor” denilmesi gibi… “Faiz sebep, enflasyon neticedir” denilmesini mantıklı buluyorsan, paramızın pul olmasını da mantıksız bulmayacaksın canım kardeşim.

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Memleketimizi karapara tabakhanesi haline getirenleri, küresel karaparacılarla iş tutanları, karanlık oligarklarla al takke ver külah olanları, uyuşturucu baronlarını vatandaş yapanları, Kolombiya’da Venezuela’da enselenenleri, Kıbrıs’ta yasadışı bahise bulaşanları, gizli kameralı seks şantajına yakalananları, Ankara’nın göbeğinde fuhuş yapanları, kumar fişleriyle, revü kızlarıyla jakuzide poz verip, fil hortumu gibi kokain çekenleri, hâlâ “dindar nesil” sanıyorsan…

Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okunmasına sessiz kalıyorsan…

Doların 50 lira olması bile müstahak canım kardeşim.

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Diyebilirsiniz ki…

Hak edene müstahak ama, kurunun yanında yaş da yanmıyor mu?

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Mutfaklar cayır cayır yanarken, pazar etiketleri, market etiketleri alev alev tutuşmuşken, dolar kaynaklı zamlar yanardağdan püsküren lavlar gibi ülkeyi kaplarken, ana muhalefet partisi şehir şehir dolaşarak ekonomi odaklı mitingler düzenlemeye başlayacağına, vatandaşın geleceğine dair somut umutlar vereceğine, Chp’li belediyelerin bugüne dair çözümlerini örnek göstereceğine, hâlâ çıkıp, geçmişe dair helalleşme filan diyorsa…

Akp’nin ansiklopedi kalınlığında günah listesi varken, Chp bizzat Chp genel başkanı tarafından sanık sandalyesine oturtuluyorsa…

Kurunun yanında yaş da yanar maalesef, canım kardeşim.

Yılmaz Özdil