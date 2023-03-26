Müşteri ararken jandarmaya yakalandılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Eyüpsultan’da tarihi eser kaçakçısı olduğu tespit edilen şüphelilerin, müşteri aradığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, istihbari çalışmalar, fiziki ve teknik takip sonucu şüphelilerin tarihi eserleri Eyüpsultan’da bulunan iki ayrı adrese getireceği bilgisini aldı.

Jandarma ekiplerinin operasyonunda T.Ö., A.T., S.Ş., H.Ö., Y.K. ve A.C. adlı şüpheliler yakalandı. İki farklı adreste ve şüphelilerin üstünde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen bin 47 adet sikke, 2 adet tablo, 32 adet obje ile 2 adet Ortodoks ikona ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, toplam bin 83 adet sikke ve obje, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler T.Ö., A.T., S.Ş., H.Ö., Y.K. ve A.C. ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. (DHA)