Müşterilerin bireysel emeklilik birikimlerini çalıp lüks içinde yaşadılar

İzmit’te bireysel emeklilik firmasında çalışan Murat İ. ile eşi Buse İ., müşterilerin hesaplarında biriken paraları kendi hesaplarına geçirdi. Lüks otellerde tatil yapan çift, mağdurların sosyal medyadaki fotoğraflardan şüphelenip şikayetçi olması üzerine yakalandı.

Murat İ. eşi Buse İ. ile birlikte, çalıştığı firmadan hizmet alanların bireysel emeklilik hesaplarında biriken paraları, kendi hesaplarına geçirdi. Lüks bir hayat süren çiftin yaşamı, bir süre sonra müşterilerin dikkatini çekti. Çiftin sosyal medyada paylaştığı lüks hayatlarından şüphelenen ve birikimlerini almak isterken sorunlar yaşayan yaklaşık 20 kişi, durumu savcılığa bildirerek araştırılmasını istedi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan Murat İ. ile Buse İ., geçen hafta telefonlarını kapatıp kayıplara karıştı. Çalışmalarını sürdüren Kocaeli polisi, Murat ve Buse İ. çiftini Boluda yakaladı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen çift, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çiftin milyonlarca lirayı hesaplarına aktarıp kullandıkları iddia edilirken, olayda mağdur olarak savcılığa başvuranların sayısının ise artmaya devam ettiği öğrenildi.



ÇİFTTEN BİRİ TUTUKLANDI DİĞERİ SERBEST

Adliyeye sevk edilen Murat İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı; eşi Buse İ. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA

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