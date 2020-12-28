Mutasyonlu corona virüsünün tespit edildiği İngiltere’de rekor kırıldı

İngiltere’de corona virüsü salgınında vaka sayıları hızlı yükselişe geçti. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 41 bin 385 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 2 milyon 329 bin 730’a ulaştığı belirtildi.

Ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saat içinde 357 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 71 bin 109’a yükseldi. Ülkede bugün salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

HASTANELERİN KAPASİTELERİ DOLMAK ÜZERE

İngiltere’de ortaya çıkarak dünya genelinde hızla yayılan COVID-19’un yeni türü nedeniyle vaka sayıları ve can kayıpları artmaya devam ederken İngiltere’deki hastanelerde hasta sayısının arttığı ve kapasitelerinin dolmak üzere olduğu belirtildi.

İngiltere’nin güneyindeki hastanelerde hastaların sayısının arttıkça bazı hastaların ambulanslarda tedavi edildiği ve hastaneye yatışların nisan ayındaki zirveye yaklaştığı ifade edildi.

AŞI KISITLAMALARIN KALDIRILMASINI HIZLANDIRABİLİR

İngiltere Kabine Bakanı Michael Gove yaptığı açıklamada, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen COVID-19 aşı adayının İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu’nun (MHRA) onayından sonra ülkedeki kısıtlamaların kaldırılmasını hızlandıracağını aktardı.

Gove, Noel tatilinden sonra ortaokul öğrencilerinin okullarda eğitime kademeli olarak geri dönmesinin planlandığını açıklarken, ancak virüsün yeni türü nedeniyle bu planın gözden geçirildiğini ve değişebileceğini belirtti. İHA

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