Müteahhitler konut fiyatlarında düşüş beklemiyor

Türkiye Müteahhitler Birliği, İnşaat Sektörü Analizi başlıklı raporunun Temmuz 2021 sayısını yayımladı. Konut satış oranlarının düştüğü bildirilen rapora göre sonbaharda faiz oranlarında düşüş gerçekleşse de bu kez konut talebi artışıyla fiyatlarda kayda değer düşüş beklentisinin mevcut olmadığı belirtildi.

KONUT STOKU ARTIYOR

Konut istatistiklerinden derlenen raporda ayrıca Türkiye’de konut sahipliğinin 2019’da %58,8 iken geçen yıl gerçekleştirilen kampanyalara ve düşük faiz ortamına rağmen %57,8’ye düştüğü hatırlatılan raporda konut stokunun da artış kaydettiği belirtildi. Buna göre 2020 sonunda 1 milyon 464 bin 331 olan Türkiye’nin konut stoku, 2021’in ilk çeyreğinde 1 milyon 543 bin 255 olarak kaydedildi.

FİYATTA ARTIŞ SÜRÜYOR

Raporda şu ifadeler kullanıldı:

“Geçen yıl başlayan konut fiyat artışı devam etmekte olup; TCMB tarafından kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Nisan ayında aylık bazda %2, yıllık bazda nominal olarak %32,4 ve reel olarak %13 oranında artmıştır.

Şubat’ta %2,6 ve Mart’ta %2,4 olan aylık artış oranında düşüş dikkat çekmiştir. “Markalı konut” olarak da adlandırılanlar için açıklanan REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde konut fiyatları Mayıs ayında aylık %0,2 ve yıllık %5,5 oranında artış kaydetmiştir. Endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise nominal artış %106,3 olmuştur.

KAYDA DEĞER DÜŞÜŞ BEKLENMİYOR

Önümüzdeki sonbaharda faiz oranlarında düşüş gerçekleşse de bu kez konut talebi artışıyla fiyatlarda kayda değer düşüş beklentisi mevcut değildir.

KONUT SAHİPLİĞİ AZALIYOR, KONUT STOKU ARTIYOR

Türkiye’de şu an yaklaşık 1,5 milyonluk konut stoku bulunduğu hesaplanmaktadır. Esasen Türkiye’nin yıllık 800 bin civarında konut ihtiyacı bulunmakta olup, şu an itibarıyla mevcut olan konut stokunun doğru politikalarla eritilebileceği düşünülmektedir. Ancak içinden geçilen finansal şartlarda konut satışlarında 2021 yılı geneli için ortaya konan beklentiler oldukça sınırlıdır. Bu çerçevede özellikle ilk el konut satışlarına yönelik düşük faizli tüketici kredisi kampanyalarının hayata geçirilmesinin sektörün desteklenmesi açısından önemli olduğu belirtilmektedir.

TÜİK verilerine göre; Türkiye’de konut sahipliği oranı 2019’da %58,8 iken geçen yıl gerçekleştirilen kampanyalara ve düşük faiz ortamına rağmen %57,8’e inmiştir. Daha uzun soluklu olarak konut alanında, alternatif gayrimenkul finansman modelleri geliştirilmesinin ve özellikle dar gelirliler için konut hesabı uygulamasının seçenek olabileceği değerlendirilmektedir.”

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