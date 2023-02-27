Müteahhitler ve işyeri sahiplerinin tutukluluk itirazı reddedildi

Diyarbakır’daki depremin ardından tutuklanan, aralarında 2 bloğu yıkılan Diyar Galeria’nın müteahhidi, yapı sorumlusu, kesme iddiasıyla gündeme gelen spor merkezi ve market görevlileri ile bir dershane sahibinin de bulunduğu 17 kişi tutuklanmıştı.

TAHLİYE İSTEYİP ÜST MAHKEMEYE İTİRAZDA BULUNDULAR

“Olası kastla ve bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçlarından nöbetçi Sulh Ceza Sorgu Hakimliğince tutuklanan şüpheliler, üst mahkeme sıfatıyla nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine itirazda bulundu.

Şüpheliler, ‘olayda herhangi bir sorumlulukları bulunmadığını, kolon ve kiriş kesme iddialarının gerçek dışı olduğunu, buna ilişkin avukatları aracılığıyla dosyaya sunulan görüntü, fotoğraf ve diğer deliller bir bütün olarak incelendiğinde bu durumun açığa çıkacağını, suçun katalog suçlar kapsamında olmadığını’ iddiasıyla ayrı ayrı tahliye isteminde bulundu. Şüpheliler, mahkemenin aksi kanaatte olması durumunda da yurtdışı çıkış yasağı, adli kontrol veya nakdi kefaletle serbest bırakılmalarını talep etti.

“ADLİ KONTROL ŞU AŞAMADA YETERSİZ KALIR”

Mahkeme, delillerin henüz toplanmamış olması, sanıkların kaçma veya delilleri karartma ihtimali de göz önünde bulundurulduğunda tutuklama tedbirinin şu aşamada yerinde olduğunu belirtti.

Tüm dosya kapsamı dikkate alındığında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5. Maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin 1982 Anayasasının 19. Maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK’nın 100/1 maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı, müsnet suç için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, verilmesi beklenen cezaya göre tutuklama tedbirinin ölçülü olması nedeniyle adli kontrol tedbirlerinin de şu aşamada yetersiz kalacağından şüphelilerin itirazlarının ayrı ayrı reddine karar verip dosyayı soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosuna iade etti.

Mevzuat gereği, soruşturma tamamlanana kadar şüphelilerin tutukluluk durumları ayda bir resen gözden geçirilecek.