Müthiş düelloda kazanan Kayserispor!

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor’u ağırladı. 64 dakikada tam 7 golün atıldığı kapışmada Kayserispor zafere uzandı. Trabzonspor, puan cetvelinde üstünde yer alan 4 takımın birbirleriyle oynadığı haftada önemli bir fırsat kaçırdı. Bordo-Mavililer için artık 5.’lik koltuğu da tehlikede.

Tarihi şampiyonluğun ardından büyük bir çöküş yaşayan, önce başkanı ardından hocası istifa eden Trabzonspor, yeni yönetim geldikten sonra çıktığı ilk lig maçında şok oldu! Trabzonspor, önce 1-0, sonrasında 3-1 geriye düştüğü maçta skoru dengelemesine rağmen, 64.dakikada Mane’nin kaydettiği golün ardından yıkıldı. 7 golün atıldığı müthiş kapışmayı, Kayserispor kazandı. Galatasaray’ın Adana Demirspor’la oynadığı, Fenerbahçe’nin ise Beşiktaş’la karşılaşacağı haftada önemli bir fırsatı geri tepen Trabzonspor, ilk 3 hedefinden yavaş yavaş kopuyor.

Salı günü kupa var

Üstelik artık 5.’lik koltuğu bile tehlikede. Başakşehir, dünkü galibiyetin ardından Trabzonspor’la aynı puanda (44) bulunuyor. Kayserispor ise 3 puan geriden Fırtına’yı takip ediyor. Bordo-Mavililer, salı günü sezonun belki de en önemli maçında Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde, Ankaragücü deplasmanına çıkacak.

Markovic’in direk şanssızlığı

Trabzonspor’un ara transferde Gaziantep FK’dan kiraladığı Lazar Markovic, dün ilk kez 11’de başladı. Sırp yıldız iyi bir maç çıkardı ancak günün şanssız adamıydı. Gomez’in hazırladığı 2 net pozisyonda da direğe takılan Markovic, etkili futboluna rağmen 72. dakikada kenara alındı. Maç sonu konuşan 28 yaşındaki kanat, “Bulduğumuz pozisyonlardan 2 gol daha çıkarsak, biz kazanırdık. 2 kez direğe takıldım. Üzgünüm. Yine de bu takıma inanıyorum” dedi.

Yusuf Yazıcı’ya büyük tepki

İlk 11’de olan Yusuf Yazıcı, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Yaptığı hertop kaybında tribünlerden büyük tepki gören Yusuf, ilk yarı sonunda soyunma odasına giderken bazı taraftarların sözlü sataşmalarına maruz kaldı. Orhan Ak, ikinci yarıda Yusuf’un yerine Bardhi’yi sokarken, Kuzey Makedonyalı futbolcu penaltıdan fileleri havalandırdı.