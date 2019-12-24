Müthiş performans! Furkan attı Philadelphia kazandı…

NBA’e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından deplasmanda Detroit Pistons’ı 16 sayı farkla mağlup eden Philadelphia 76ers, sezonun 22. galibiyetini elde etti.

Philadelphia 76ers’ta oyuna sonradan girerek 21 dakika süre alan Furkan Korkmaz 21 sayı, 4 ribaunt ve 3 top çalmayla kariyerinin sayı rekorunu kırdı. Tobias Harris 35 sayı ve 7 ribaunt, Joel Embiid 20 sayı ve 8 ribauntla galibiyette etkili olurken, Ben Simmons 17 asist, 16 sayı ve 13 ribauntla “triple-double” yaptı.

Sezonun 20. mağlubiyetini alan Pistons’ın en skorer oyuncusu, 27 sayı üreten Andre Drummond oldu.

Cedi Osman’dan 18 sayı

Cleveland Cavaliers, üst üste 3. galibiyetini, baştan sona çekişme içinde geçen mücadelede konuk ettiği Atlanta Hawks’ı 121-118 mağlup ederek aldı.

Sezonun 9. galibiyetine ulaşan Cavaliers’ta Collin Sexton 25, Darius Garland 21 sayı, Kevin Love 20 sayı ve 8 ribaunt, milli oyuncu Cedi Osman ise 18 sayı, 3 asist, 2 ribaunt ve 1 top çalmayla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Üst üste 8. mağlubiyetini alan Hawks’ta Trae Young 30 sayı ve 11 asist, John Collins 27 sayı ve 10 ribauntla “double-double” yaparken, De’Andre Hunter 23, Kevin Huerter 19 sayıyla oynadı.

Spurs’ten farklı galibiyet

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, San Antonio Spurs, konuk olduğu Memphis Grizzlies’ı 30 sayı farkla 145-115 mağlup etti.

Sezonun 12. galibiyetine ulaşan Spurs’te LaMarcus Aldridge 40 sayı ve 9 ribaunt, DeMar DeRozan da 26 sayı ve 10 asistlik performans sergiledi.

Bu sezon 20. kez mağlup olan Grizzlies’ta Jaren Jackson 22, Ja Morant 19 sayı, Jonas Valanciunas ise 18 sayı ve 12 ribauntla mücadele etti.

NBA’e, bir günlük aranın ardından 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Orlando Magic-Chicago Bulls: 103-95

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 109-125

Indiana Pacer-Toronto Raptors: 120-115

New York Knicks-Washington Wizards: 115-121

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 121-118

Miami Heat-Utah Jazz: 107-104

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 115-145

Phoenix Suns-Denver Nuggets: 111-113

Sacramento Kings-Houston Rockets: 104-113

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 94-102

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 113-104