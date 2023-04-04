Müzeyyen Şevkin AKP’lilere 200 TL ve soğan gösterdi! Meclis’te olay konuşma! “Yaparsa AKP yapar!”
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Müzeyyen Şevkin AKP’lilere 200 TL ve soğan gösterdi! Meclis’te olay konuşma! “Yaparsa AKP yapar!”
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