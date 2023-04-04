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4 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineMüzeyyen Şevkin AKP'lilere 200 TL ve soğan gösterdi! Meclis'te olay konuşma! "Yaparsa...

Müzeyyen Şevkin AKP’lilere 200 TL ve soğan gösterdi! Meclis’te olay konuşma! “Yaparsa AKP yapar!”

Alaturka Online
Alaturka Online

Müzeyyen Şevkin AKP’lilere 200 TL ve soğan gösterdi! Meclis’te olay konuşma! “Yaparsa AKP yapar!”

Alaturka Online
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