‘Müziği kapatın’ diye düğün bastılar: En az üç ölü

Yetkililer, kendilerini Taliban üyesi olarak tanımlayan silahlı kişilerin doğu Afganistan’da bir düğüne müzik sesini kapatmak için baskın düzenlediğini aktardı. Kanlı baskın nedeniyle en az üç kişinin öldüğü ve 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. Taliban, iddiaları reddederken, gözler IŞİD’e çevrildi. ,

İngiltere merkezli BBC’nin haberine göre, kendilerini Taliban üyesi olarak tanımlayan silahlı kişiler Nangarhar eyaletinde bir düğünü bastı. Dört çiftin evlendiği düğünü basan silahlı saldırganlar üç kişinin ölümüne en az 10 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

Taliban, olayı doğrularken, olayla ilgili üç kişinin tutuklandığını ancak kişilerin Taliban ile bir bağı olmadıkları belirtildi.

Taliban, 1996 ve 2001 yılları arasında, Afganistan’da yönetimi ele geçirdiği zaman, ülke genelinde müzik çalınmasını yasaklamıştı. Ancak Taliban’ın tekrar yönetime gelmesinin ardından henüz böyle bir kararnamenin resmi olarak yayınlanmadığı bildirildi.

Bir görgü tanığı BBC’ye, Cuma günü Nangarhar eyaletinin Surkh Rod semtinde ortak bir düğünle dört çiftin evlendiği sırada saldırının gerçekleştiğini belirtti. Kadınların, Sadece kendileri için ayrılan alanda müzik çalmak için yerel bir Taliban liderinden izin aldıklarını da sözlerine ekledi. Ancak gece geç saatlerde silahlı kişiler zorla düğüne girerken, hoparlörleri de kırmaya çalıştıkları aktarıldı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, olayın soruşturma altında olduğunu söyledi.

Taliban’a karşı olan IŞİD, olayın geçtiği Nangarhar’da da faaliyet gösteriyor ve geçmişte benzer olaylardan sorumlu tutuluyor.

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