Müzisyen cinayetinin şüphelisi yakalandı

İstanbul Kadıköy’de akşam saatlerinde alkollü olduğu iddia edilen Mehmet Caymaz, rıhtımda şarkı söyleyen Cihan Aymaz ile istediği türküyü çalmadığı gerekçesiyle kavga etmeye başladı.
Kavga sırasında bıçaklanan 30 yaşındaki Aymaz denize düştü. Denizden çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Mehmet Caymaz ise gelen Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarılarak Kadıköy Polis Merkezi’ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)