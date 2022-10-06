Müzisyenlerden Onur Şener eylemi

Ankara’da istek parçanın sözlerini bilmediği için öldürülen müzisyen Onur Şener’in ölümüne Muğla’nın Marmaris ilçesi Müzik Emekçileri Dayanışma Derneği sanatçıları ile vatandaşlar eylem yaptı.

Mustafa SARIİPEK

Ankara’da bir eğlence mekanında istek şarkının sözlerini bilmediği için dövülerek öldürülen müzisyen Onur Şener’in ölümüne ülke genelinde tepkiler büyüyor. Muğla’nın Marmaris ilçesi Müzik Emekçileri Dayanışma Derneği sanatçıları ile vatandaşlar Atatürk Heykeli önünde eylem yaparak basın bildirisi okundu.

Marmaris Müzik Emekçileri Dayanışma Derneği Başkanı Ali Yokuş’un okuduğu basın açıklamasında, “Türkiye’de ekonomik, politik, sosyolojik olarak her gün biraz daha zorlaşan yaşam koşulları, güç zehirlenmesi ile şımartılan bir güruh, kendinden olmayana duyulan tahammülsüzlük, artık açıktan ifade edilmesinde sakınca görülmeyen nefret söylemine dönüşmüş durumda. 20 yıldır her konuda kutuplara ayrılmış, iç dinamikleri hasar görmüş, ayarlarıyla oynanmış toplumsal yapı, paranın tek ortak değer haline geldiği sosyoekonomik ilişkiler gelinen noktada bir arkadaşımızın daha canını aldı” denildi.

“COVID OLMASAK DA ÖLÜYORUZ SUSTURULARAK ÖLÜYORUZ”

Meclisten sokağa, kadınından erkeğine kadar her alanda yozlaşmışlık, kibir, hakaret amiyane tabirle magandalık failin iktidar ile ilişkisine göre ceza veya cesaret bulduğunun ifade edildiği açıklamanın devamı şöyle:

* “Ülkenin tamamında uygulamadan kaldırılan salgın tedbirleri yaşam tarzına açıktan müdahale niyetiyle müzik ve eğlence sektöründe saat kısıtlaması olarak devam ediyor. Diğer yandan gerici zihniyetin beğenmediği her etkinlik, her konser, her festival sudan sebeplerle yasaklanıyor, sanatçılara yapılan tehdit, verilen gözdağı ve cezalar artık en yüksek perdeden dile getiriliyor.

* Ekonomik anlamda durum yine vahim: Müzik alet ve ekipmanlarına uygulanan adaletsiz vergi oranları, sektörün ithal ürünlere bağımlı olmasından kaynaklı olarak dövizde yaşanan her artış, tavuk-yumurta ikilemi gibi sürekli kurcalanan faiz-enflasyon ilişkisi zaten karşılığını alamadığımız emeğimizin insanca yaşam koşullarını sağlamasını iyice zorlaştırıyor.”

“YERELDE DE ÖLÜYORUZ”

Ülkede var olan müzik yasağının devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, “Sözümona dünyanın turizm cenneti Marmaris gece 1’den sonra açık hava huzurevine dönüyor, koca sektörün tüm bileşenleri zaten 3 aya sıkıştırılmış sezondan canlı çıkmaya çalışıyor. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bugün karşımızda eğitimi diplomadan ibaret gören, kültür sanat birikiminden, estetik algısından, empatiden yoksun, parayla, yetkiyle, güç zehirlenmesi ile şımartılan ‘insancıklar’ var. Bu insancıklar Sarp Öztürk, Regaip Vatansever, Zehra Bayır gibi nice acımızın ardından bir arkadaşımızın daha canını aldı. Bilmediği bir şarkıyı isteyen insan müsveddeleri suç olarak gördükleri bu hareket karşısında cezasını bizzat uygulamakta sakınca görmediler” denildi.

“SİZ AFFETTİKÇE BİZ ÖLMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Onur Şener’in katillerinin yalnız olmadığının ileri sürüldüğü açıklamanın devamı şöyle:

* “Bu tek örnek değil. Ülkenin her yanında her birimiz sık sık bu tür tacizlere, tehditlere, mobbinge maruz kalıyoruz ama ölmediğimiz için haber olamıyoruz. Adaletsiz Ölüyoruz!

* Onur Şener’in katillerinin her birine uygulanacak her bir hafifletici sebep, her bir iyi hal veya tahrik indirimi, her ‘bir günlük’ infaz indirimi tabutumuza çakılan birer çividir. Siz affettikçe biz ölmeye devam edeceğiz. Sessiz kalmıyoruz, müzik susmayacak!”