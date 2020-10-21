Myanmar'da azınlık bölgelerinde seçime katılımın önündeki engellerin kaldırılması istendi

LONDRA (AA) – Burma İnsan Hakları Ağı, Myanmar yönetiminin, genel seçime sadece haftalar kala azınlıkların yaşadıkları bölgelerde oy verilmesini engellemeye yönelik kararının geri alınmasını istedi.

Londra merkezli sivil toplum kuruluşu Burma İnsan Hakları Ağı'ndan yapılan açıklamada, Arakan, Kaçin, Kayin, Mon, Şan ve Bago bölgelerinin bazı kısımlarında 8 Kasım'daki seçimlerde oy verilemeyeceğinin açıklandığına işaret edildi.

Gerekçe olarak bu bölgelerin özgür ve adil seçimleri garanti edemeyeceğinin gösterildiği belirtilen açıklamada, bu kararla sadece Arakan'da 1 milyondan fazla seçmenin oy verme hakkının ellerinden alındığı vurgulandı.

Bir seçimin demokratik olmasını sağlamak için azınlıkların oy vermesinin engellenmesinin saçma olduğu ifade edilen açıklamada, bu kararın tarihsel olarak asker ve hükümet tarafından ezilenlerin genel seçimlerde söz sahibi olamayacakları anlamına geldiği vurgulandı.

– "Azınlıkların temsili engelleniyor"

Genel seçimlerin azınlık bölgelerini temsil eden partilerin parlamentoda sandalye kazanmaları için bir fırsat olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, "Seçim komisyonu, bu bölgelerin bazı kısımlarında genel seçimlerde oy vermeyi iptal ederek, esasen azınlıkların temsil edilmesini engelliyor." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Burma İnsan Hakları Ağı Direktörü Kyaw Win, "Seçim Komisyonu, Arakan'da bile kararı geri almalı ve azınlıkları temel haklardan mahrum bırakmanın bir çözüm olduğunu düşünmek yerine seçimlerin güvenliği ve şeffaflığını sağlamaya çalışmalıdır." ifadesini kullandı.

– Zulüm altındaki insanlar

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "dünyanın en çok zulüm gören halkı" olarak tanımlanan Arakanlılar, gittikçe artan saldırılarla karşı karşıya.

Uluslararası Af Örgütüne göre, 2012'den sonra çoğu kadın ve çocuk 750 binden fazla Arakanlı sığınmacı Myanmar'dan kaçmak zorunda kaldı.

2017'deki yeni saldırı dalgasının ardından da komşu Bangladeş'e sığınanların sayısı 1,2 milyonu geçti.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının (OIDA) bir raporuna göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana yaklaşık 24 bin Arakanlı Müslüman, Myanmar devlet güçlerince öldürüldü. 34 binden fazla Müslüman ateşe atılırken, 114 binden fazla kişi de fiziksel şiddet gördü.

18 bin Arakanlı kadın ve genç kıza Myanmar askerleri ve polislerince tecavüz edilirken, 115 binden fazla ev yakılıp, 113 bin ev de tahrip edildi.