Myanmar'da darbe karşıtı partiler, cuntanın seçim komisyonu toplantısına katılmayacak

KUALA LUMPUR (AA) – Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı çıkan çok sayıda parti, askeri yönetimin kurduğu seçim komisyonunun toplantısına katılmayacağını açıkladı.

Ülkedeki etnik grupları temsil eden bazı partiler başta olmak üzere, 6 siyasi parti, darbenin ardından cuntanın kurduğu Birlik Seçim Komisyonunun parti temsilcileriyle görüşmek için 26 Şubat'ta düzenlemeyi planladığı toplantı için yapılan daveti reddetti.

Irrawady haber sitesine demeç veren etnik partilerden Demokrasi için Shan Topluluğunun (SNLD) Genel Sekreteri Sai Leik, "Partimizin yönetim kurulu, komisyon toplantısına katılmama kararı almıştır." dedi.

Leik, askeri yönetimin politikalarının, partisinin ilkelerine tamamen aykırı olduğunu belirtti.

Kachin Eyalet Halk Partisi (KSPP) Başkan Yardımcısı Gungrawng Awng Hkam da komisyondan gelen daveti reddettiklerini aktararak "İleride bir seçim yapılacak mı bilmiyoruz. Bu yüzden cuntayla iş birliği yapmayacağız." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra Ulusal Demokrasi Birliği (NLD), Yeni Toplum için Demokrasi Partisi (DPNS), Kayah Eyaleti Demokratik Partisi (KSDP) ve Demokrasi için Arakan Birliği Partisi (ALD) 26 Şubat'taki görüşmeye katılmayı reddetti.

– Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan edilmişti.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınarken; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti.

ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 3 protestocunun ölmesinin ardından darbe karşıtı gösteriler daha kitlesel ve geniş kalabalıklarla yapılmaya başlandı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.