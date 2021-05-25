Myanmar'da darbe lideri General Hlaing, Arakanlıların ülkeye dönmesinin yasalara bağlı olduğunu söyledi

KUALA LUMPUR (AA) – Myanmar'da askeri darbeyle idareye el koyan Genelkurmay Başkanı General Min Aung Hlaing, etnik temizlik sonucu yerlerinden edilen Müslüman Arakanlıların ülkelerine geri dönüp dönemeyeceğine Myanmar'ın yasaları çerçevesinde karar verileceğini açıkladı.

Hong Kong'da yayın yapan Phoenix televizyonuna röportaj veren General Hlaing, darbenin ardından ülkesinde yaşanan gelişmelere değindi.

Darbe karşıtı protestocuların ülkedeki Çin merkezli fabrikalara saldırması ve Çin'in ülkedeki yatırımlarına zarar vermesi karşısında askeri yönetimin ne yapacağı sorusuna Hlaing, "Ülkedeki dış destekli yatırımların hepsini koruyacağız." cevabını verdi.

Hlaing, dış yatırımların ülke ekonomisi için önemli olduğuna dikkati çekerek, önce ülkede güvenlik ve istikrarı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

General Hlaing 2017'de Myanmar ordusunun etnik temizliği nedeniyle ülkelerinden göçerek büyük çoğunluğu Bangladeş'e giden Arakanlı Müslümanların Myanmar'a geri dönüşünün mümkün olup olmadığı sorusunu, "Myanmar'ın kanunlarına uygun olmazsa ne yapabiliriz? Dünyada hiçbir ülkenin, mülteci kabul etmek için kendi mülteci kanunlarını ihlal edeceğine inanmıyorum." sözleriyle yanıtladı.

Hlaing, "Arakanlıların dönüşü için yapılan uluslararası çağrılar sonuçsuz mudur?" sorusuna kafa işaretiyle "evet" cevabını verdi.

– Ordunun müdahalesi sonucu can kayıpları 824'e yükseldi

Öte yandan Myanmar'da askeri darbeye karşı çıkan silahlı isyancı gruplar ile protestoculara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 824'e yükseldi.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) yayımladığı günlük raporda, ülkede son 24 saatte 6 kişinin daha öldüğünün doğrulandığı bildirildi.

Raporda, toplam can kaybı 824 olarak güncellenirken 4 bin 301 kişinin gözaltında tutulduğu kaydedildi.

1841 kişi hakkında ise gözaltı kararı bulunduğu belirtildi.

– Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.